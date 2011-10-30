T24 LogoT24 Logo
Dünya

İslami Cihad'tan İsrail'e mesaj GAZZE (A.A)

30 Ekim 2011 17:32

-İslami Cihad'tan İsrail'e mesaj GAZZE (A.A) - 30.10.2011 - İsrail'in dünkü saldırısında ölen İslami Cihad militanları için cenaze töreni düzenlendi. İsrail'in dün üç ayrı saldırısında ölen 9 İslami Cihad militanı, öğle namazının ardından toprağa verildi. Gazze şehir merkezi, Han Yunus ve Refah'ta üç ayrı tören yapıldı. Törenlerde, sık sık havaya ateş açıldı ve tekbir getirildi. Cenaze törenleri sırasında, İsrail insansız hava araçlarının uçtuğu görüldü. Törenden sonra konuşan İslami Cihad'ın sözcülerinden Tarık El Müdellel, Mısır aracılığı ile varılan ateşkes konusunda, ''Kimin ateşkes için Mısır'a başvurduğuna bakmak lazım. İsrail'in bu ateşkes karşısında ne yapacağına bakacağız. Eğer İsrail suçlarına devam ederse bizim de ona cevap vermeye her türlü hakkımız var. İsrail ateşkese devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz'' dedi. ''İsrail'e hiçbir zaman ateşkesi bedava vermeyeceklerini'' belirten El Müdellel, ''Direnişimiz devam edecek. Her zaman cevabımız hazır olacak. Tüm dünya, dün, sınırlarımız yakınlarında yaşayan İsraillilerin nasıl kaçtıklarını gördü. Yüz binlercesi sığınaklara koştu. Bazıları öldü'' diye konuştu. İslami Cihad'ın liderlerinden Nafiz Azzam da ateşkes isteyen tarafın İsrail olduğunu belirterek, ''Onlardan olaya müdahale etmelerini istedi'' ifadesini kullandı. Bu son saldırıların Filistinlilerin direnişini kıramadığını dile getiren Azzam, İsrail saldırırsa ateşkese devam edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine ise bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediklerini, ancak cevap vermek için her türlü hakları olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24