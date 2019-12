-İslami Cihad'tan İsrail'e mesaj GAZZE (A.A) - 30.10.2011 - İsrail'in dünkü saldırısında ölen İslami Cihad militanları için cenaze töreni düzenlendi. İsrail'in dün üç ayrı saldırısında ölen 9 İslami Cihad militanı, öğle namazının ardından toprağa verildi. Gazze şehir merkezi, Han Yunus ve Refah'ta üç ayrı tören yapıldı. Törenlerde, sık sık havaya ateş açıldı ve tekbir getirildi. Cenaze törenleri sırasında, İsrail insansız hava araçlarının uçtuğu görüldü. Törenden sonra konuşan İslami Cihad'ın sözcülerinden Tarık El Müdellel, Mısır aracılığı ile varılan ateşkes konusunda, ''Kimin ateşkes için Mısır'a başvurduğuna bakmak lazım. İsrail'in bu ateşkes karşısında ne yapacağına bakacağız. Eğer İsrail suçlarına devam ederse bizim de ona cevap vermeye her türlü hakkımız var. İsrail ateşkese devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz'' dedi. ''İsrail'e hiçbir zaman ateşkesi bedava vermeyeceklerini'' belirten El Müdellel, ''Direnişimiz devam edecek. Her zaman cevabımız hazır olacak. Tüm dünya, dün, sınırlarımız yakınlarında yaşayan İsraillilerin nasıl kaçtıklarını gördü. Yüz binlercesi sığınaklara koştu. Bazıları öldü'' diye konuştu. İslami Cihad'ın liderlerinden Nafiz Azzam da ateşkes isteyen tarafın İsrail olduğunu belirterek, ''Onlardan olaya müdahale etmelerini istedi'' ifadesini kullandı. Bu son saldırıların Filistinlilerin direnişini kıramadığını dile getiren Azzam, İsrail saldırırsa ateşkese devam edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine ise bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediklerini, ancak cevap vermek için her türlü hakları olduğunu söyledi.