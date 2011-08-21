-İslami Cihad ve Hamas ateşkesi değerlendirecek TEL AVİV (A.A) - 21.08.2011 - Hamas ile İslami Cihad'ın bugün Kahire'de Mısırlı yetkililerle birlikte, İsrail'le yeniden ateşkese gidilmesi konusunu değerlendirecekleri bildirildi. Mısır'da yayımlanan El Ahram gazetesinin Filistinli yetkililere dayanarak verdiği habere göre, İslami Cihad'ın Şam'daki liderlerinden, örgütün Genel Sekreteri Ramadan Şallah'ın bugün Kahire'ye gitmesi bekleniyor. Habere göre, Hamas liderliği, İsrail'le gerginliğin tırmandırılmasının Filistin halkının yararına olmadığı düşüncesinde. Bu nedenle dün Mısırlı yetkililerle Hamas arasında başlayan istişarelere bugün de İslami Cihad'ın katılması öngörülüyor. Her iki tarafın, İslami Cihad liderleriyle, örgütün askeri kanadını İsrail'e roket saldırılarını durdurması konusunda ikna etmeyi planladıkları da belirtiliyor. Özellikle içinde bulunulan ramazan ayında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne taarruzlarını durdurması ve mal geçiş noktalarını yeniden açması karşılığında, Filistinli militan grupların da roket saldırılarını durdurması konusunda değerlendirmeler yapılacak. Haberde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın hafta sonu İsrail'e atılan 80'in üzerinde roket saldırısında yer almadığı da ifade edildi. -"100'e yakın roket saldırısı oldu"- Öte yandan, İsrail ordu radyosuna açıklamalarda bulunan İsrail Ordu sözcüsü de Gazze Şeridi'nden kaynaklanan tüm roket saldırılarından Hamas'ı sorumlu tuttuklarını söyledi. Sözcü General Yoav Mordehay, geçen perşembe akşamından bu yana İsrail'in güneyine 100'e yakın roket ve füze atıldığını belirterek, güneye yerleştirilen Demir Kubbe füze savunma sistemininse atılan füzelerden 13'ünü imha ettiğini söyledi. İsrail'in gerekirse askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyeceğini de belirten Mordehay, olayların nasıl geliştiğine bakacaklarını ifade etti. Mordehay, İsrail'in güneyinde gerilimin tırmanmasına rağmen, yedek askerlerin orduya çağrılmasından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu da bildirdi. Mordehay, Gazze Şeridi ile gerilimin tırmanmasının, Filistin Yönetimi'nin Eylül ayı içindeki BM'den devlet olarak tanınması olayıyla bir ilgisi bulunmadığını da kaydetti. -Hamas'a ait altyapı yok edilmeli" - İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nun Kadima partili Başkanı, eski savunma bakanlarından Şaul Mofaz, Gazze Şeridi'nden devam eden roket saldırılarına İsrail ordusunun daha yoğun karşılık vermesini istedi ve orduyu, Gazze'de Hamas'ın altyapısını yok etmeye ve Hamaslı liderleri de hedef almaya çağırdı. İsrail radyosuna göre, roketlerin düştüğü Aşdod'da incelemelerde bulunan Mofaz, Mısır'la İsrail arasındaki son gerilime işaret ederek, "İsrail'in güney komşusu ile güçlü ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini" vurguladı. Mofaz, Kahire ile güçlü bağların, Sina'dan kaynaklanan terör olaylarının önlenmesine de yardımcı olacağını belirtti.