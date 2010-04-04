İslami Cihad roket saldırılarını durduruyor

T24 - Gazze'deki militan gruplardan İslami Cihad, İsrail'e roket saldırılarını durdurduğu açıklamasını yaptı.





İsrail'in Kanal 10 televizyonunun verdiği habere göre, İslami Cihad sözcülerinden Davud Şihab, örgütün radyosuna yaptığı açıklamada, en başta Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasının bitmesine yardımcı olmak amacıyla İsrail'e roket saldırılarını durdurduklarını bildirdi.





Şihab, ayrıca örgütün bu kararlarının arkasında duracaklarını belirtirken, bunun tek koşulunun İsrail'in Gazze'ye saldırıda bulunmaması olduğunu kaydetti.