T24 LogoT24 Logo
Dünya

İslami Cihad roket saldırılarını durduruyor

Gazze'deki militan gruplardan İslami Cihad, İsrail'e roket saldırılarını durdurduğu açıklamasını yaptı.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Gazze'deki militan gruplardan İslami Cihad, İsrail'e roket saldırılarını durdurduğu açıklamasını yaptı.


İsrail'in Kanal 10 televizyonunun verdiği habere göre, İslami Cihad sözcülerinden Davud Şihab, örgütün radyosuna yaptığı açıklamada, en başta Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasının bitmesine yardımcı olmak amacıyla İsrail'e roket saldırılarını durdurduklarını bildirdi.


Şihab, ayrıca örgütün bu kararlarının arkasında duracaklarını belirtirken, bunun tek koşulunun İsrail'in Gazze'ye saldırıda bulunmaması olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24