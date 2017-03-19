İslami camianın önde gelen isimleri buluştu: Hak ve adalet için ‘Hayır’

Aralarında Mazlum-Der eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilahiyatçı İhsan Eliaçık, AKP kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal ve HDP Milletvekili Hüda Kaya gibi İslami camianın önde gelen isimlerinin bulunduğu 20’den fazla ilahiyatçı, siyasetçi, yazar Hak ve Adalet Platformu adı altında bir araya geldi. Platform referandumda “Hak ve adalet için Hayır” diyeceğini açıkladı.

Hak mücadelesinin ve İslami entelektüel camianın önde gelen isimlerinden başta Mazlum-Der eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, Has Parti ve Mazlum-Der kurucularından Cihangir İslam, AKP kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal, Başkent Kadın Platformu üyesi Berrin Sönmez, İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Edip Yüksel olmak üzere 20’den fazla ilahiyatçı, siyasetçi, yazar Hak ve Adalet Platformu’nu oluşturdu.

Kuruluşunu, Fatih’te bir etkinlikle ilan eden platform, referandum gününe kadar, özellikle AKP tabanında olan kararsız mütedeyyin kesimlerin hayır yönünde tercih yapmaları için çalışmalar yapacak.

Üçü de KHK ile ihraç edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Fatma Bostan Ünsal ve Cihangir İslam’ın konuşmacı olduğu etkinlikte referandumda neden ‘Hayır’ tercihinin kullanılması gerektiği anlatıldı.

Etkinliğin gerçekleştiği salona ise platformun referandum kampanyasında kullanacağı sloganlar olan “Hak ve Adalet İçin Hayır”, “Vicdan İçin Hayır”, “Mazlumların Sesi Olmak İçin Hayır”, “Tekçi Yönetim Değil; İstişare, Hak ve Adalet” yazılı pankartlar asıldı.

Etkinliğe, İstanbul Din Alimleri Derneği, Demokratik İslam Kongresi Kadın Meclisi, Eğitim İlke-Sen, Anti-kapitalist Müslümanlar, Tekirdağ Adalet Zemini gibi kurumlar da katıldı.

Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Sultanbeyli, Beykoz, Halkalı gibi bölgelerde, aynı zamanda Ankara’da da çalışmalar yapacak olan platform, salon buluşmalarına ağırlık vermekle birlikte sosyal medyayı etkin kullanarak, birçok noktada stant açıp bildiri dağıtarak da geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Platformun imzacı isimleri ise şöyle:

ADEM GEVERİ, AHMET KAYA, BERRİN SÖNMEZ, CİHANGİR İSLAM, DİYADİN FIRAT, EDİP YÜKSEL, EKREM BARAN, FATMA BOSTAN ÜNSAL, HALİL İBRAHİM YENİGÜN, HÜDA KAYA, İBRAHİM SEDİYANİ, İSLAM ÖZKAN, KADRİCAN MENDİ, MEHMET BEKAROĞLU, MEHMET EFE, MUHARREM ŞAŞKIN, NURCİHAN SAATÇİOĞLU RENÇBER, NURTEN ERTUĞRUL, ÖMER ATALAR, ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU, R. İHSAN ELİAÇIK, SÜHEYLA İNAL, YASİN ALTINTAŞ