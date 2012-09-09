İslami bisiklet nasıl üretilir, İslami teknolojinin şartları nelerdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, "İslami bir bisiklet üretilebilir. Allah'ın rızasını gözeterek ve insanlara faydalı olması öncelenerek üretilen bir bisiklet İslami bisiklet olur" dedi.

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından düzenlenen 'Teknoloji, Medeniyet ve Değerler-II' konulu Düşünce Fırtınası toplantısında 'İslami Bisiklet' tartışıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, her teknolojinin, ait olduğu medeniyetin değerlerini taşıdığını belirterek, ''Bakış açısı önemli. İslami bir bisiklet üretilebilir. Allah'ın rızasını gözeterek ve insanlara faydalı olması öncelenerek üretilen bir bisiklet İslami bisiklet olur'' dedi.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkay Dereli de ''Boyası insan sağlığına zararlı olan bir bisiklet İslami olamaz'' ifadesini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer ise "İnsanın asli yapısını değiştiren teknoloji ve onun ürünleri İslami olamaz. Mesela naylon halılar, özellikle çocuklara negatif elektrik yüklüyor ve onları huzursuz ediyor. İlerleyen yaşlarda bu kalıcı rahatsızlıklara sebep olabiliyor'' dedi.

İslami teknolojinin şartları

Toplantıya katılan uzmanlar, bir teknolojinin İslami olabilmesi için gerekli şartlarla ilgili görüşlerini de açıkladı.

Gıda Hareketi Derneği Başkanı Kemal Özer, ''GDO'lu ürünler, aynı zamanda insanlığı kısırlaştırıyor. Araştırmalara göre 2050'ye doğru her 100 kişiden 95'i normal yollarla hamile kalamayacak. Dünya çapında müthiş bir kısırlaştırma teknolojisi yayılıyor. Şu anda Türkiye'de bile kısırlık tedavisi gören insan oranının yüzde 35'lere çıkması bunun göstergesidir. İslami bir teknoloji insan soyunu tüketmeyi hedefleyebilir mi?'' ifadesini kullandı.

Emekli İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ, ''Teknoloji geliştirme gibi yetkinliklerde milletler arası farkı fazla büyütmemek lazım. Çünkü insan yapısı her yerde aynıdır. Zaten teknoloji dediğimiz şey de bir milletin ve medeniyetin ürünü değildir. Her millet ve medeniyet bir başkasından alarak kendi teknolojisini geliştirmiştir'' dedi.

Dr. Hüseyin Çırpan ise ''Teknolojinin vatanı yoktur, ancak alet üretmenin kültürden bağımsız olduğunu da düşünmüyorum. Buluşların neye hizmet ettiği önemli. Şu anda tüm dünyada 'Ne olacak bu insanlığın hali' diye tartışılıyor. Bunu dikkate almak lazım'' diye konuştu.