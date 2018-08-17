“İslami bankalarda 13.5 milyar dolar mevduat var”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ‘dolarları bozun’ çağrısı yaparken 3 Ağustos tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) raporu, İslami bankalarda 13.5 milyar dolar mevduat bulunduğunu ortaya koydu.

Gazete duvaR’dan Mühdan Sağlam’ın haberine göre, Türk Lirası’nın, Amerikan Doları karşında hızla değer kaybetmesi üzerine hem hükümet kanadından hem de Erdoğan’dan ‘yastık altındaki’ dolar ve altınların TL’ye çevrilmesi çağrıları yapıldı.

Bu durum, gözleri İslami bankalardaki mevduata çevirdi.

Merkez Bankası’nın son dört aylık İslami bankalarda gerçek kişilere ait hesaplarda bulunan dolar cinsi mevduatların toplam miktarı, 27 Nisan 2018’de 13.96 milyar olurken bu meblağının seçimler öncesinde 14. 327 milyar dolara çıktığı görülüyor.

Temmuz ayında mevduatların miktarında yaklaşık bir milyar dolar bir düşüş yaşanıyor ve 13.3 milyar dolara geriliyor. 3 Ağustos 2018 itibariyle söz konusu mevduat miktarında yeniden yükselişe geçildiği ve toplam meblağının 13.5 milyar dolara çıktığı görülüyor.