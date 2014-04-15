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Dünya
Deutsche Welle

İslamcılar kız öğrencileri kaçırdı

Son günlerde sık sık terör saldırılarına maruz kalan Nijerya’da bu kez İslamcı bir grup bir ortaokulu basıp kız öğrencileri kaçırdı.

15 Nisan 2014 19:35

Nijerya'nın Borno
vilayetinde bir ortaokulu basan ağır silahlı İslamcı bir grubun çok
sayıda kız öğrenciyi kaçırdığı bildirildi. Militanların çevreyi ateşe verdikleri de
öğrenildi.
Saldırının gerçekleştiği Chibok kenti eğitim müdürlüğü yetkilisi Emmanuel Sam, “Çok
sayıda kız öğrenci,araçla okulu basan bir dizi silahlı erkek tarafından kaçırıldı” dedi.
Pazartesi gece yarısı meydana gelen olayın kız öğrencilerin kaldığı yatılı
okulda
gerçekleştiği belirtildi. Kaç kız öğrencinin kaçırıldığı konusunda ise resmi açıklama
yapılmadı.
Nijerya'da pazartesi günü
başkent Abuja'da meydana gelen terör saldırısında 70'ten
fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Kentin işlek otobüs terminallerinden birinde meydana gelen saldırıda 164 kadar kişi de
yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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