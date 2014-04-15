İslamcılar kız öğrencileri kaçırdı

Nijerya'nın Borno

vilayetinde bir ortaokulu basan ağır silahlı İslamcı bir grubun çok

sayıda kız öğrenciyi kaçırdığı bildirildi. Militanların çevreyi ateşe verdikleri de

öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği Chibok kenti eğitim müdürlüğü yetkilisi Emmanuel Sam, “Çok

sayıda kız öğrenci,araçla okulu basan bir dizi silahlı erkek tarafından kaçırıldı” dedi.

Pazartesi gece yarısı meydana gelen olayın kız öğrencilerin kaldığı yatılı

okulda

gerçekleştiği belirtildi. Kaç kız öğrencinin kaçırıldığı konusunda ise resmi açıklama

yapılmadı.

Nijerya'da pazartesi günü

başkent Abuja'da meydana gelen terör saldırısında 70'ten

fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kentin işlek otobüs terminallerinden birinde meydana gelen saldırıda 164 kadar kişi de

yaralanmıştı.

