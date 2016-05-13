İslamcı Vahdet gazetesi: Ekonomide bu gidiş gidiş değil!

İslamcı bir çizgide yayın yapan Vahdet gazetesi, ekonomideki dalgalanmalar ve işsizlik rakamlarındaki artışla ilgili eleştirel bir haber yayımladı. Haberde, "Ekonomik veriler iş dünyasını ve vatandaşı kaygılandırdı. İflas ertelemeler arttı, karşılıksız çek patladı, işsiz sayısı 6 milyonu aştı, turizmdeki kayıp 3 milyar, sermaye yurtdışına kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.

Vahdet'te Mehmet Ali Ay imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Türkiye'de siyaset gündemi hararetli ve hareketli olsa da vatandaşın değişmeyen tek gündemi ekonomi. Vatandaş akşam evine götüreceği ekmeğin derdinde. Ancak ekonomideki rakamlar işlerin iyiye gitmediğini söylüyor. Bu durum her geçen gün daha çok hissediliyor. Bu durumu hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hem de farklı ekonomi örgütleri açıkça ifade etmekten çekinmiyor. İşte resmi verilerle ekonomideki durum:

İflas ertelemeler arttı

Piyasalarda daralma her geçen gün derinleşiyor. Bu nedenle iflas ertelemeler çoğalıyor. İflas erteleme isteyen firmaların iş yaptığı şirketler de ardı

ardını iflas ediyor. 2012 yılında iflas erteleme konulu 484 dava açılmışken, bu rakam 2013’te 654’e, 2014’te 720’ye ulaştı. İflas erteleme isteyen firma sayısı geçen yıl bini geçti. Bu yılın ilk 2 ayında iflas erteleme için mahkemeye başvuran firma sayısı ise 115. Bu rakamın yılsonunda geçen yılki rakamı

geçmesi bekleniyor.

Karşılıksız çek patladı

En yaygın ödeme araçlarından biri olan çeke güven her geçen gün azalıyor. Özellikle hapis cezasının kaldırılmasından sonra piyasada çekle ilgili sorunlar

giderek arttı. Ödenmeyen çek sayısı katlanıyor. Karşılıksız ve protestoluçekler, iş dünyasını kara kara düşündürüyor. Bu yılın ilk üç aylık döneminde parasal tutarı 6,6 milyar TL olan 191 bin adet çeke, karşılıksız işlemi yapıldı. Mart 2016 ayında karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 204 bin kişi işsiz. İş aramayıp çalışmaya hazır olan kişi sayısı da 2 milyon 545 bin. İş aramayı bırakanların sayısı da 720 bin sınırına dayandı. Bu kişilerle gerçek işsiz sayısı 6 milyonu aşıyor. Gerçek rakamların açıklanan resmi rakamların üstünde olduğu ise sıkça dillendiriliyor.

Turizmdeki kayıp 3 milyar

Uçak krizinin ardından Rusya ile ilişkilerin gerilmesi ve şehir merkezlerinde art arda patlayan bombalar turizmi olumsuz etkiledi. Turizm sezonunun açılmadığı ilk üç aydaki kayıp 1 milyar doları (3 milyar TL) buldu. Turizm sezonunda bu kaybın daha da artmasından endişe ediliyor. Yıl boyunca kaybın 10 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Sermaye yurt dışına kaçıyor

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçinde yaşayan vatandaşlardan yurtdışına yatırım yapanların sayısı son yıllarda dudak uçuklatan boyutlara ulaştı. Mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyetininn ortadan kalktığı, hukuka güvenin dip yaptığı Türkiye’den yurtdışına 2015’te 5 milyar 240 milyon dolarlık yerli yatırım kaçışı olduğu görüldü. Türk lirasına çevrildiğinde 15 milyarı buldu. 2016’nın ilk iki ayında ise 598 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım yurtdışına kaçtı.