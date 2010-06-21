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Dünya

'İslamcı terör tehlikesi sürüyor'

Alman iç istihbarat teşkilatının raporu, İslamcı şiddet ve El Kaide tehlikesini ortaya koydu. Yardım vakfı IHH’ya da ilk kez değinildi.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Alman iç istihbaratı konumundaki Anayasayı Koruma Teşkilatı, yıllık raporunda Almanya için radikal İslamcı terör tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.


Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bugün açıklanan 326 sayfalık raporuna göre, El Kaide ve bağlantılı örgütler Almanya’yı hedef alan propaganda faaliyetlerini artırdılar. El Kaide, Afganistan’ın güvenliğine destek için bu ülkede asker bulundurması nedeniyle Almanya’yı hedef alıyor.

İçişleri Bakanı Thomas de MaiziereAlmanya için terör tehlikesi, dıştaki radikal İslamcı örgütlerle bağlantılı olan içerideki küçük radikal gruplardan veya bireysel olarak harekete geçen radikal İslamcılardan kaynaklanıyor.


Raporun açıklandığı basın toplantısında konuşan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Heinz Fromm, son 10 yılda Almanya'da 7 terör eyleminin önlendiğini, ülkedeki terör tehdidinin gerçek olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da terörle mücadele çabalarını azaltabileceğini sanmadığını söyledi.

En büyük grup Milli Görüş


Şiddete yönelmeyen ancak siyasi faaliyetleri nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen “Milli Görüş”, Almanya'daki en büyük İslamcı örgüt.


İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'da "anayasal düzenle bağdaşmayan ve şeriat düzenini isteyen dernekler” bulunduğunu, bunlar arasında İslam Toplumu Milli Görüş'ün (IGMG) yaklaşık 29 bin üyesiyle “bu derneklerin en büyüğü olduğunu" söyledi.


Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre Almanya genelinde yaklaşık 29 aktif İslamcı örgüt faaliyet gösteriyor. Bunların üye sayısı  geçtiğimiz yıl yaklaşık 34 bin iken, bu yıl 36 bin 720’ye yükseldi. İslamcıların 30 bin 340’ı Türklerden oluşuyor.


Almanya’da Hizbullah, Hamas, Hizbüttahrir El İslami ve Ensar El İslam gibi örgütler da mali kaynak ve militan bulma çabası içerisinde.


Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda Milli Görüş’ün faaliyetleri anlatılırken, ilk kez kısa adı IHH olan Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı’na da değinildi. Frankfurt merkezli IHH ile Milli Görüş’ün özellikle Filistinliler ve Gazze için birlikte organize ettikleri yardım kampanyalarına işaret edildi.


Aşırı sağ tehlikesi


Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2009 yılı raporuna göre, ülkede aşırı sağ kaynaklı tehlike sürerken, aşırı sağcıların işlediği suçlarda bir önceki yıla göre azalma oldu.


2008 yılında 19 bin 894 aşırı sağ nedenli suç işlenirken, 2009 yılında polis istatistiklerine geçen benzer suçların sayısı 18 bin 750 oldu. Bunların 891’i şiddet içerikli suçlar olurken, 13 bin 280’i propaganda amaçlı suçlar kategorisine alındı.


Aşırı solda şiddet


Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunun basın toplantısı ile açıklayan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, geçen yıl özellikle aşırı solcu şiddet olaylarında artış görüldüğünü, aşırı solun sadece aşırı sağcılara değil, ülkedeki anayasal düzene karşı da mücadele ettiğini belirtti.


Rapora göre aşırı solcuların siyasi amaçlı işledikleri şiddet içerikli suçların sayısı 2008 yılında 701 iken, bu sayı geçtiğimiz yıl 1115’e yükseldi.

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