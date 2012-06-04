İslamcı kadın yazarlardan Uludere kampanyası

İslamcı kadın yazar ve aydınlardan oluşan bir grup Uludere’de faillerin bulunması için bir imza kampanyası başlattı. uludereicinbulusankadinlar.blogspot.com adresi üzerinden başlatılan kampanyanın çağrıcılığını ise Leyla İpekçi, Fatma Bostan Ünsal, Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Nihal Bengisu Karaca gibi isimler yaptı. Çağrı metninde, “Uludere yolunda savaş uçaklarından atılan bombalarla kardeşlerimiz parçalandı. Bizler Uludere’ye gidip onların ailelerinin yüzüne bakmış bir grup kadınız. Sorumluların bulunmasından başka hiçbir talepleri olmayan ailelerine, seslerini duyurmak için elimizden geleni yapacağımıza söz verdik. Soruşturmanın açık ve adil bir şekilde yürütülmesini, otuz dört parçalanmış canın hesabının ertelenmeden şimdi verilmesini talep ediyoruz! ‘Yerler ve gökler ancak adalet üzerinde durur.’ Adalet istiyoruz!” Aynı isimler, “28 Şubat bin yıl süremez”, “Ceylan Önkol’un failleri yakalansın”, “Başörtülü aday yoksa oy da yok” gibi kampanyalar da düzenlemişti.

Uludere İçin Buluşan Kadınlar'ın 'Adalet İstiyoruz!' başlığı ile yayımlanan çağrı metni şöyle:

Uludere yolunda savaş uçaklarından atılan bombalarla kardeşlerimiz parçalandı.

Uludere yolunda, sınır kaçakçılığı yapmaya mahkum, aralarında çocukların da bulunduğu bu insanlar bir çatışmada parçalanmadılar.

Değil tepelerindeki erişemeyecekleri uçaklara doğrultacak, yüzyüze gelinse karşılarındakine yönelecek tek bir silahları olduğuna dair hiçbir açıklama yok.

Bizler Uludere’ye gidip onların ailelerinin yüzüne bakmış bir grup kadınız.

Sorumluların bulunmasından başka hiç bir talepleri olmayan ailelerine, seslerini duyurmak için elimizden geleni yapacağımıza söz verdik.

Hükümet, on yıllar öncesinin, içlerinde bizim de acılarımızın durduğu sımsıkı mühürlü sandıklarının kapaklarını açmaya çalışırken şimdi Uludere’de parçalanan kardeşlerimizi bir başka sandığa sımsıkı mühürlerse, bu sandıkların bu ülkenin hepimizin birlikte yaşayacağı bir yurt olması niyetiyle açıldığına hiçbirimiz inanmayacağız!

Bu nefesimizi kesen, aleni şiddeti haklı göstermeye çalışan açıklamalar lafazanlıktır.

Kendilerini savunma ve yaşama hakkı tanınmamış bu otuz dört parçalanmış insanın parçalanma hikayelerinin, muktedirlerin şiddet diliyle kefenlenmiş bir otuz beşinci tabut olarak önümüze fırlatılmasına razı değiliz!

Soruşturmanın açık ve adil bir şekilde yürütülmesini, otuz dört parçalanmış canın hesabının ertelenmeden şimdi verilmesini talep ediyoruz!

"Yerler ve gökler ancak adalet üzerinde durur."

Adalet istiyoruz!



İşte çağırıcılar:

Aslı Öztürk, Ayla Kerimoğlu, Ayşe Bostancı, Ayşe Sula, Ayşenur Karahocagil, Berrin Sevimli, Berrin Sönmez, Canan Aydın, Cemile Bayraktar, Cihan Aktaş, Emine Özçelik, Emine Uçak, Esra Duru, Fadime Özkan, Fatma Akdokur, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Çiftçi, Fatma Örgel, Funda Tuğrul, Gülsüm Ekinci, Gülsüm Kavuncu, Halime Kökçe, Havva Yılmaz, Hidayet Tuksal, Hilal Barın, Hilal Kaplan, Hilal Korucu, Hüda Kaya, Leyla İpekçi, Mehtap Yılmaz, Mualla Kavuncu, Necla Koytak, Necla Saydam, Nesrin Semiz, Nevin Nesrin Aydın, Nihal Bengisu Karaca, Nuray Topuz Şahin, Nurcihan Saatçioğlu Rençber, Neslihan Akbulut, Özden Sönmez, Özlem Yağız, Peren Birsaygılı Mut, Rabia Yavuz, Sema Esmer, Semanur Sönmez Yaman, Sıdıka Çetin, Sıla Türköne, Sümeyye Kavuncu, Süreyya Önal, Şilan Timur, Tubanur Sönmez, Yasemin Çoban,Yıldız Amca, Yıldız Ramazanoğlu.