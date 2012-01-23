-İslamafobia ve ırkçılık at başı gidiyor STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa'da yükselen iki tehlikenin bulunduğunu belirterek, bunların Avrupa değerlerinin yozlaşması ile ırkçılık ve mezhep söylemlerinin artması olduğunu belirtti. Strasbourg Başkonsolosluğunda bir resepsiyona katılan Arınç, "Bu tehlikenin sorumluları, iş başında olanlardır. İslamafobia ve ırkçılık at başı gidiyor. Avrupa'nın değerleri bunlar değildir. Onlar da bu tehlikenin farkındadır" diye konuştu. Arınç, Fransız Senatosunda görüşülen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bülent Arınç, Ermeni diasporasının 1915'in 100. yılında tüm dünyada bir hedefe varacağını düşündüğünü ve Fransa'nın da tek taraflı kanun çıkararak buna destek vermesinin yanlış olduğunu söyledi. Doğu Avrupa'daki Türklerin entegrasyonu konusuna da değinen Arınç, Avrupa'da yaşayan Türklerin siyasette, üniversitelerde ve sosyal hayatta bu konuda önemli görevler üstlendiğini belirtti. Avrupa'da güçlü bir Türkiye lobisi olduğunu gördüğünü söyleyen Arınç, Belçika ve Almanya'daki Türk kökenli milletvekilleriyle bunun görülebileceğini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Arınç ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Strasbourg Başkonsolosu Zeynep Sibel Algan'a Somali fotoğraflarından oluşan bir albüm, Türkiye Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal'a ise okka takımı hediye etti.