İslamabad sokaklarında 'mavi gözlü' Erdoğan afişleri

T24- Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Pakistan, İslamabad sokaklarına Başbakan Erdoğan'ın afişlerini astı. Ancak afişlerde Başbakan Erdoğan mavi gözlü olarak yer alıyor.











Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan gezisi başladı. Başbakan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yle birlikte selden en fazla etkilenen bölgelerden olan Multan'a geldi.



Erdoğan ve Gilani, Multan'dan helikopter ile Muzafferabad'a bağlı Mehmood ve Kot kasabalarına geçecek ve incelemelerde bulunduktan sonra Türk Kızılayının yaptırdığı Mevlana evlerinin teslim törenine katılacak.



Ziyaret öncesinde başkent İslamabad sokaklarına Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ve Başbakan Erdoğan'ın posterleri asıldı. Ancak afişlerde yapılan fotoğraf hileleri nedeniyle Erdoğan, mavi gözlü olarak yer alıyor.



Bu arada Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a atfen gazetelerde yer alan “PKK’ya karşı eşzamanlı af başlatalım” haberlerini yalanladı, “Böyle bir talep söz konusu değil. Böyle bir şey yoktur. Sadece dayanışmamız var” dedi.



Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, Pakistan’daki sel bölgesine şu ana kadar 25 milyon dolarlık yardım malzemesi yollandığını belirterek, Başbakanlık hesabında biriken paranın da 200 milyon doları aştığını söyledi.



Başbakanlık hesabında biriken para, TOKİ tarafından konut, okul, cami, hastane yapımında kullanılacak.



Erdoğan’ın Pakistan ziyareti bu akşama kadar sürecek.



