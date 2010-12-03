T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSLAMA KÜFREDEN KADINI ÖLDÜRENE ÖDÜL PEŞAVER (A.A)

03 Aralık 2010 18:41

-İSLAMA KÜFREDEN KADINI ÖLDÜRENE ÖDÜL  PEŞAVER (A.A) - 03.12.2010 - Pakistanlı radikal din adamı Mevlana Yusuf Kureyşi, İslama küfrettiği gerekçesiyle mahkum olan Hristiyan kadını öldürenlere ödül vereceğini bildirdi. Peşaver kentindeki vaazda yaptığı çağrıda Kureyşi, görev yaptığı caminin Asiye Bibi'yi öldüren kişiye 6 bin dolar vereceğini söyledi. Bibi, 8 Kasımda Hazreti Muhammed'e küfrettiği gerekçesiyle mahkum edilerek cezaevine konulmuştu.  Dava uluslararası tepki çekmiş ve Papa 16. Benediktus Bibi'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hükümet yetkilileri kadının devlet başkanınca affedilmesini tartışıyor.        

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24