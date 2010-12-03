-İSLAMA KÜFREDEN KADINI ÖLDÜRENE ÖDÜL PEŞAVER (A.A) - 03.12.2010 - Pakistanlı radikal din adamı Mevlana Yusuf Kureyşi, İslama küfrettiği gerekçesiyle mahkum olan Hristiyan kadını öldürenlere ödül vereceğini bildirdi. Peşaver kentindeki vaazda yaptığı çağrıda Kureyşi, görev yaptığı caminin Asiye Bibi'yi öldüren kişiye 6 bin dolar vereceğini söyledi. Bibi, 8 Kasımda Hazreti Muhammed'e küfrettiği gerekçesiyle mahkum edilerek cezaevine konulmuştu. Dava uluslararası tepki çekmiş ve Papa 16. Benediktus Bibi'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hükümet yetkilileri kadının devlet başkanınca affedilmesini tartışıyor.