İslam'a hakaretten dokunulmazlığı kalktı

Avusturya Ulusal Meclisi, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle, aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) milletvekili Susanne Winter'in dokunulmazlığını kaldırdı



FPÖ milletvekili Winter hakkında, geçen yıl Graz belediye seçimleri sırasında İslam dinine ve Hz.Muhammed'e ağır hakaret ve suçlamalarda bulunduğu için Graz federal savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.



Yargılanması bekleniyor



Ulusal Meclis tarafından dokunulmazlığı oy birliğiyle kaldırılan FPÖ milletvekili Winter'in gelecek günlerde, "Dini değerleri aşağılamak ve halkı belirli bir inanç grubuna karşı kışkırtmak suçundan" yargılanması bekleniyor.



Susanne Winter ne demişti?



Avusturya Özgürlük Partisi’nin Graz’daki baş adayı Susanne Winter’di. Doktorasını hukuk alanında yapan Winter, yaklaşık 3 bin seçmene hitaben yaptığı konuşmada, Graz’ın “Müslüman göçmenlerin oluşturduğu tsunamiye” maruz kaldığını söylemişti.



İslam’ın Akdeniz’in öte tarafına ait olduğunu savunan Winter, Hz. Muhammed’e ağır hakaretler içeren ifadeler kullanmıştı.



Rakipleri bile hayrete düştü



Susanne Winter’in bu sözleri, siyasi rakiplerini bile hayrete düşürmüştü. Buna rağmen, Winter, sözlerini tekrarlamaktan kaçınmamıştı: Bir gazeteye verdiği demeçte, Müslüman erkekler arasında, çocukların cinsel açıdan istismar edilmesinin yaygın olduğunu ileri sürmüştü. Böyle ifadelerin, halk arasında nefret yaymakla bir ilgisinin olmadığını savunmuştu. Ancak, Graz Savcılığı, Winter hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık sözcüsü, “Bu olayda, halk arasında nefreti tahrik etmekle suçlanıyor. Halk arasında nefreti yaymaya çalışmanın cezası iki yıla kadar hapis” açıklamasını yapmıştı.



Parti lideri Strache’den destek



Susanne Winter, partisinin lideri Heinz-Christian Strache’den destek almıştı. Strache, “Bu onun da söylediği gibi, doğru mu, doğru değil mi? Belki o bunu sert bir şekilde ifade etti. Ancak, ben kimsenin görüşüne karışamam” demişti.



Avusturya Özgürlük Partisi lideri Strache, “Eğer Hıristiyanlığı güvence altına almak istiyorsanız, Avrupa’nın Müslümanlaşmasını istemiyorsanız, o zaman özgürlüğü seçmek zorundasınız, Sevgili Avusturyalılar, zira sadece biz size bu güvenceyi vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulunmuştu.



“Cami inşaatı canımızı sıkıyor”



Bir otomobil kazasında hayatını kaybeden “Avusturyanın Geleceği için Birlik Hareketi”ni (BZÖ) partisinin kurucusu Jörg Haider de mültecilerin ve İslam’ın Avusturya’yı tehdit ettiğini öne sürmüştü. Haider, “İslam ülkelerinde kilise kurmak isteyen insanlar öldürüldüğü sürece, onlara Avrupa’nın kapılarını açmak ve onlara imkanlar sunmak için hiçbir nedenimiz bulunmuyor” demişti.



Aşırı sağcı partiler, seçim mücadelesi sırasında aralarında “cami inşaatı canımızı sıkıyor” veya “Graz’ı temizliyoruz” gibi sloganların da yer aldığı afişlere baş vurmuştu.