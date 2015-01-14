İslam Zirvesi'nde sosyal hizmetler ele alındı



Almanya'daki İslami çatı kuruluşlarının üst düzeyde temsil edildiği konferansın ev sahipliğini İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere üstlendi. Aile Bakanı Manuela Schwesig, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ile bazı sosyal çalışmalar yapan kuruluşların temsilcileri de zirveye katılanlar arasındaydı.

İslam konferanslarında bu güne kadar İslamiyet'in Almanya'da resmi din olarak tanınması, İslam ilahiyatının Alman üniversitelerinde ders olarak okutulması gibi konular ele alınmıştı.

Son konferansta ise Müslümanlara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamaları gündemdeydi.

Sosyal hizmetler profesyonelleşecek

İslam Konferansı’nın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve Alman hükümetine Müslümanlar konusunda muhatap olmak amacıyla büyük çatı kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin dönem sözcüsü Erol Pürlü, zirvede gündeme gelen sosyal hizmetler konusuyla ilgili şunları söyledi: “Biz bu zirvede ağırlıklı olarak sosyal hizmetler konusuna değindik. İslami kuruluşlar genelde camilerde sosyal hizmetler veriyor. Ancak bunlar gönüllülük esasında yürüyor. Oysa biz daha profesyonel bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Sayın İçişleri Bakanı camilerde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimdi daha da yaygınlaştırılması ve profesyonellik kazandırılması için hazırlıklar yapılacak."

Erol Pürlü, Almanya'da yaşayan Müslümanlar olarak İslam Konferansı’nı son derece önemsediklerini ifade etti. Pürlü daha önce ele alınan bir takım konuların çözüme kavuşturulduğunu belirterek şöyle devam etti: “Daha önce İslamiyet’in resmi din olarak tanınmasını gündeme almıştık bu konuda ilerlemeler sağlandı. Şimdi bazı eyaletlerde İslam artık resmi din statüsü kazandı. Bu zirvelerden çıkacak mesajların özellikle yerel yönetimlerde etkili olmasını umuyoruz. Yerel idarelerin Müslüman cemaatleri de tıpkı kiliseler gibi muhatap almalarını bekliyoruz.”

Teröre mesafe bir kez daha vurgulandı

İslam Konferansı’nda Paris'te Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırı da gündeme geldi. Müslüman temsilciler İçişleri Bakanı de Maiziere ve diğer yetkililere bu konuda duydukları rahatsızlığı bir kez daha ifade ettiler.

Zirvede sadece Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi adına değil, diğer Müslüman katılımcılar adına da bir bildiri okuduğunu söyleyen Pürlü, bir kez daha terörü lanetlediklerini ve mesafeli durduklarını hem İçişleri, hem de Aile ve Devlet Bakanlarına birinci ağızdan aktardıklarını belirtti.

Bir sonraki İslam Konferansı yaz aylarında gerçekleştirilecek. Bu vakte kadar özellikle camilerde gençlere yönelik ne gibi sosyal çalışmaların yapılabileceği araştırılacak.