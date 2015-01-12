İslam tartışmaları görüşmelerin merkezinde



Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu, Almanya'ya ilk resmi ziyaretine dün başladı.Davutoğlu iki günlük ziyaretinin bugünkü ayağında önce Berlin'de faaliyete geçmeye hazırlanan Yunus Emre Enstitüsü'nü gezecek, ardından Başbakanlık'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya gelecek. İki ülkenin başbakanlık düzeyindeki temaslarında genel olarak Türkiye'nin AB üyeliği ön plana çıkardı; ancak bu kez Paris'te meydana gelen saldırı ve İslam tartışmalarının görüşmelerin merkezine oturması bekleniyor. Bu çerçevede Davutoğlu'nun ev sahibi Almanya'dan bazı talepleri olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, islomofobi ile mücadeleyi öne çıkarabilir

Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel Gazetesi'ne konuyu inceleyen bir yorum/analiz yazan Thomas Seibert, Dışişleri Bakanlığı süresince Ahmet Davutoğlu'nun çok defalar Angela Merkel ile biraraya geldiğini bu nedenle de yeni Türkiye Başbakanı'nın Berlin'in tanıdığı bir siyasi kimlik olduğunu belirtiyor. Selefi Recep Tayyip Erdoğan'a kıyasla Davutoğlu'nun daha yumuşak diplomatik dil kullandığına dikkat çeken Seibert, yine de Ankara'nın kaygılarının görüşmelere sert biçimde yansıyacağını savunuyor. Seibert, Almanya'da 3 Milyona yakın Türk'ün yaşadığını ve Türkiye Cumhurişetinin İslam karşıtı Pegida hareketi ile sağ partilerin Avrupa'daki yükselişini yakından takip ettiğini ifade ediyor. Yazar, Davutoğlu'nun bu nedenle Merkel'den Pegida'ya dair kesin ifadelerde bulunmasını ve İslam karşıtlığı ile ilgili somut adımlar atmasını bekleyeceğini iddia ediyor.

Nitekim Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan kanlı saldırı sonrası gerek Davutoğlu gerek diğer hükümet yetkilileri saldırının İslam ile bağdaştırılmaması gerektiği ve bu durumun Avrupa'daki İslamofobik eğilimlerce kullanılabileceği uyarısında bulunmuşlardı.

‘Türkiye aşırı İslamcı oluşumlarla arasına mesafe koymalı’

Beraberinde bazı Alman siyasetçiler ise Türkiye’nin de aşırı İslamcı oluşumlarla arasına mesafe koymasını talep ediyor. Yeşiller Partisi Federal Milletvekili ve İçişleri Sorumlusu Volker Beck yaptığı yazılı açıklamada, Merkel’e Davutoğlu’dan Hamas ile arasına mesafe koyması yönünde çağrıda bulunmasını istedi. Volker Beck, 2014 Aralık ayında AKP’nin kongresine katılan Hamas lideri Maşal'ın partililerce ilgi gördüğünü ve Davutoğlu tarafından da büyük yakınlıkla karşılandığını hatırlattı. Siyasetçi, bu nedenle Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul edilen Hamas, IŞİD ve beraberinde Paris’teki saldırıları düzenleyenleri açık ve kesin bir dille terörist ilan etmesini talep etti.

Davutoğlu, Almanya ziyaretinde siyasi yetkilierle olduğu kadar halkla da biraraya gelecek. Türkiye Başbakanı, mevkidaşı Merkel ile görüştükten sonra Körber Vakfı’nın düzenlediği organizasyona katılarak, burada bir konuşma yapacak. Başbakan, daha sonra başkentteki Tempodrom kompleksinde vatandaşlarıyla biraraya gelecek. Davutoğlu’nun burada Almanya'daki artan aşırı ırkçılığa ve islamofobiye dikkat çekerken, Almanya'daki Türklere de radikallerden uzak durmaları ve Pegida'nın kışkırtmalarına kapılmamaları uyarısında bulunması da bekleniyor.