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Dünya

'İslam Şeytandır'

Gainesville kentinde bir papazın Kuran yakma planı gerilime neden oldu...

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Sıfır noktası yakınına cami projesi yüzünden ikiye bölünen ABD, bir papazın 11 Eylül'de Kuran yakma hazırlığıyla iyice gerildi. Kiliseye 'İslam şeytandır' tabelası asan silahlı papaz tüm tepkilere rağmen eylemden vazgeçmeye yanaşmıyor.

ABD’de 11 Eylül saldırılarıyla yıkılan ‘ikiz kuleler’in yakınına cami içeren İslami Merkez inşası projesi yüzünden kopan tartışmala bitmeden, bu kez Florida eyaletinin Gainesville kentinde bir papazın Kuran yakma planıyla gerilim tırmandı. 11 Eylül’de Kuran yakacağını duyuran 58 yaşındaki papaz Terry Jones’a hem ABD’den, hem dışardan tepki geliyor. 


‘İslam şeytandır’

İtfaiyenin kamu alanlarında kitap yakmanın yasak olduğunu hatırlatıp yasaları çiğnenirse kiliseye ceza kesecekleri uyarısı yapmasına rağmen, Jones New York Times’a kimseye kulak asmadan eylemini gerçekleştireceğini söyledi. Geçen yıl ‘İslam Şeytandır’ yazılı tişörtler dağıtan ve aynı sözlerin yer aldığı pankartı kilisenin bahçesine diken Jones, kiliseye baskıların arttığını, bankanın 140 bin dolarlık ipotek borcunu derhal istediğini ve her gün ölüm tehditleri aldığını anlattı.  


Kuran hakkında hiç bilgisi yok

Eylmenin şiddet yaratacağı savını rededen papaz, Irak ve Afganistan’daki ABD askerlerini riske atacağı fikrini de kabul etmedi. ‘Yalanlarla dolu olduğu için Kuran’ı yakma hakları olduğunu’ iddia eden Jones, Kuran’la ilgili ne bildiği sorusuna ‘hiçbir bilgisi olmadığı’ yanıtını verdi. Silah da taşıyan Jones’un, sosyal paylaşım ağı Facebook’ta  ‘İslam şeytandır’ sloganıyla açtığı sayfasının hayran sayısı 6 bini buldu. 

Gazeteye göre Gainesville sakinleri papazı protesto edecek, diğer kiliseler ‘tüm kutsal kitapların geçerli olduğu ve saygı gösterilmesi gerektiği’ mesajı verecek, bazı rahipler de 11 Eylül vaazlarında Kuran’dan ayetler okuyacak.



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