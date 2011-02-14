İslam okulunda dayak görüntüleri

İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan dünyaca ünlü İslam okulunda öğrenim gören küçük çocuklara uygulanan şiddet, İngiliz "Cannel 4" televizyonunda yayınlanan ‘Dispatches’ programı muhabiri tarafından gizli kamerayla görüntülendi.



İzleyenlerin tüylerini diken diken görüntüler,İngilizlerin yanı sıra Müslünamları da ayağa kaldırdı.Channel 4 televizyonu, Birmigham kentindeki ‘Darul Uloom İslamic High School’da (Darul Uloom İslam Ortaokulu) öğrenim gören 11 yaş ve üzeri Müslüman çocuklarına şiddet uygulandığı ortaya çıkardı. Hiristiyan ve Yahudi düşmanlığının yanı sıra Müslüman olmayanların ‘kafir’, başörtüsünü uygun takmayan ve sigara içenlerin ‘Şeytan’ olarak tanımlandığı okulda, farklı dinlere karşı tolerans ve saygıyı öğretmek yerine, bu kişilere karşı nefret duyguları aşılanıyor.Müslümanlar arasında da tepkiyle karşılanan görüntülerde, Kuran okuyan öğrenciler arasında dolaşan sakallı ve yaşlı din adamı, ders çalışan masum öğrenciyi tekme tokat döverek yere fırlatıyor.Müslüman din adamı, kendisinden yardım isteyen bir başka çocuğa yanaşarak önce yanaklarını avuçlarının arasına alıyor. Kısa bir süre sonra da tokatlamaya başlıyor. Ansızın gelen tokat darbeleriyle şaşkına dönen küçük çocuk, önce geri savruluyor sonra da yerine oturuyor. Müslüman okulunda çocuklara şiddet adeta dersin büyük bir bölümünü oluşturuyor. İslamın sevgi, barış ve hoşgörü dini olduğundan birhaber olan yaşlı Müslüman din adamı, ders süresince çocukları tekme tokat dövmeye devam ediyor.



MÜZİK DİNLEYEN VE TRAŞ OLANLAR CEHENNEME GİDECEKMİŞ





Yaşları 11 ile 16 arasında değişen Müslüman çocuklarına inanmayanların yeryüzündeki en berbat yaratıklar olduklarını, müzik dinleyen ve traş olan erkekler ile başörtüsünü çıkararak Müslümanlık yolundan sapan kadınların, öbür dünyada dövme demirle işkence edileceklerlerini söyleyen sözde din adamı, "Sizler dışarıdaki Müslüman olmayanlar gibi değilsiniz. Sokakta gördüğünüz başörtüsünü İslam’a uygun bir şekilde takmayan ve sigara içenlerin hepsi Şeytan’dır. Bu kişilerden ve o sokakta yürümekten nefret etmelisiniz. Müslüman olmayanlar

kafirdir" diyerek çocukları etkimiyor.