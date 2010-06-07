İslam Konferansı Teşkilatı'ndan Türkiye'ye tam destek

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı üzerine acil olarak toplanma kararı alan İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Yürütme Kurulu üyeleri bugün biraraya geldi.



İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, içerideki görüşmelerde Türkiye'ye tam destek çıkıldığını, toplantıya katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Tüm katılımcılar, Türkiye'nin bu ilkeli politikasını yüksek bir sesle destekledi ve Türkiye'nin arkasında durduğunu dile getirdi" diye konuştu.



İhsanoğlu, saldırıda ölenlerin acılarının paylaşıldığı toplantıda, konunun çok değişik yönleriyle ele alındığını, saldırının incelenmesi için tarafsız bir komisyon oluşturulmasının, bu komisyonun İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına karşı adım atmasının talep edildiğini, bu yönde bir karar alındığını bildirdi.



Ekmeleddin İhsanoğlu, toplantıda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunun da tartışıldığını, bu konuda da bir çalışmanın başlatılacağını kaydetti.



İhsanoğlu, "Toplantıdaki konuşmamda, BM'nin Genel Kurulu'nun 'Barış İçin Birlik' başlığı altında toplanması ve orada Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonunu icra edecek ve müeyyidesi olacak bir karar almasının gerektiğini bildirdim" dedi.





Davutoğlu: Sonuna kadar üzerine gideceğiz



İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Yürütme Kurulu toplantısı için Cidde'de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu olayın üzerine sonuna kadar gideceklerini yineledi.



İKT Yürütme Kurulu toplantısı çerçevesinde İran Dışişleri Bakan Manuçer Mutteki ile de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mutteki'nin yarın Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) Üçüncü Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi için Türkiye'ye gideceğini belirterek, nükleer konu ile ilgili bugünlerde çok önemli toplantılar düzenlenmekte olduğunu kaydetti.



İran'ın Tahran anlaşması uyarınca Uluslararası Atom Enerji Kurumu'na (UAEK) gönderdiği mektubu Viyana Grubu'nun bugünlerde cevaplama ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, bu konuyu Washington'da Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yanı sıra Rusya ve Fransa ile de görüştüğünü, herşeyden önce Tahran Anlaşmasının kapsamlı vurgulamasının önemli bir barış imkanı doğuracağına inandıklarını söyledi.





Gemi saldırısının gelişmelerinin perde arkası



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cidde'deki İKT Yürütme Kurulu toplantısını da değerlendirirken, son bir haftadan bu yana gelişen olaylar ile ilgili perde arkasındaki bazı gelişmeleri aktardı.



Pazartesi sabahı yardım gemileri saldırıya uğradığında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunduklarını belirten Davutoğlu, dönüş yolunda bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve bunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de istişare ettiklerini kaydetti.



Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu eylem planı üzerindeki unsurları birer birer hayata geçiyoruz. Bu eylem planında öncelikle BM Güvenlik Konseyine toplantıya çağırmak vardı, çağırdık. Ve üçlü bir başkanlık açıklaması kararı çıkardık. Yine bu eylem planında Cenevre'de İnsan Hakları Komisyonuna başvuru vardı. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ve Arap Birliği ile oraya başvurduk. Ve oradan bir komisyon kurulması karar çıktı. BM Güvenlik Konseyindeki açıklama sonrasında sayın Genel Sekreter Sayın Başbakanımızı arayarak daha önce yaptığımız çalışmalarımızın sonucu kendisine iletti ve bir komisyon oluşturulması kararını paylaştı. Biz o gün uçaktayken bu planları yaptık. Bu planlar çerçevesinde NATO Konseyi bilgilendirilmişti. AB ile temasa geçilmişti. Bu çerçevede de İKT'yi toplantıya çağırma kararı almıştık. O zaman toplantıya çağırmıştık. Aslında İKT hemen toplantıya çağırılabileceğini bildirmişti. Ancak o sırada bizim New York ve Washington görüşmelerimiz vardı. Ancak o günlerde en önemli gündem maddemiz vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesiydi. Dolayısı ile bugün çok iyi bir toplantı oldu. Yürütme kurulu tüm üyelerin katıldığı bir toplantı değildir. Ancak bugün 7 tane sadece bakan düzeyinde katılım oldu. Bu neredeyse Yürütme kurulu düzeyinde yapılan en yüksek katılımın gerçekleştiği bir toplantıdır."





