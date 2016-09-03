İslam Kerimov toprağa verildi



78 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle memleketi Semerkant'ta toprağa verildi.

Kortejin başkent Taşkent'ten geçişi sırasında yol kenarında toplanan binlerce kişi Kerimov'u çiçeklerle uğurladı.

Cenaze törenine Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in yanı sıra Afganistan, Tacikistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ve 17 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri katıldı.

Kerimov anne-babasının da bulunduğu aile mezarlığına defnedildi.

Ülkeyi 25 yıldan fazla bir süre yöneten İslam Kerimov'dan sonra başa kimin geçeceği henüz belli değil. Kerimov kendisinden sonraki dönem için herhangi bir politikacının adını belirlememişti.

Otoriter yönetim

Kerimov ve yönetimi, otoriter yönetimi ve insan hakları ihlalleri gerekçesi ile Batılı politikacılar ve insan hakları örgütleri tarafından sık sık eleştiriliyordu.

İslam Kerimov, 1991 yılında SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'da yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilmişti. 1991 seçimleri ile daha sonra yapılan referandum ve seçimler muhalifler tarafından demokratik olmadıkları gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.