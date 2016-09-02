İslam Kerimov hayatını kaybetti



Özbekistan'daki gelişmeleri yakından takip eden üç diplomat Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada 78 yaşındaki İslam Kerimov'un beyin kanaması sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdiler. Daha önce yayımlanan bir hükümet açıklamasında Kerimov'un sağlık durumunun kötüleştiği, geçen pazar günü hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Kerimov'in yerine kimin geçeceği belirgin değil

Kerimov'den sonra ülkenin başına kimin geçebileceği henüz belli değil. Kerimov kendisinden sonraki dönem için herhangi bir politikacının adını belirlememişti. Uzmanlar, radikal İslamcı militanların faaliyette bulunduğu 31 milyon nüfuslu ülkede bir iktidar boşluğu doğması endişesi taşıyor. Böyle bir tehlikenin ülkenin istikrarını sarsabileceğine dikkat çekiliyor.

İslam Kerimov, 1991 yılında SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'da yapılan seçimlerde devlet başkanı seçildi. 1991 seçimleri ve daha sonra yapılan referandum ve seçimler de muhalifler tarafından demokratik bulunmadı.

Otoriter yönetim

Kerimov ve yönetimi, otoriter yönetimi ve insan hakları ihlalleri gerekçesi ile Batılı politikacılar ve insan hakları örgütleri tarafından sık sık eleştiriliyordu. BM’nin Özbekistan’la ilgili raporlarında işkencenin sistematik hale geldiği birçok kez vurgulandı. Siyasi gözlemciler 11 Eylül saldırılarının ardından Özbekistan'ın ABD’ye topraklarında bir üs vermesinin ardından güvenlik kaygıları ve AB ülkelerinin alternatif enerji kaynağı arayışı nedeniyle ülkede, insan hakları ihlallerine göz yumulduğunu savunuyorlar.

Özbekistan önemli bir pamuk ihracatçısı olmasının yanı sıra altın ve doğal gaz gibi kaynaklara da sahip.