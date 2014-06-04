Diyanet'ten: İslam kendini güncellemeli, İslam dünyası özeleştiri yapmalı

İslamiyet kendini güncellemeli

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, "İslam dünyası, yönetim alanında çağın gerektirdiği gereksinimleri dikkate alarak sosyopolitik güncellemeleri geliştirmeli" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 90. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar’dan İslam dünyasına da ilginç eleştiriler getirdi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Özafşar, İslamiyet’in zihin olarak tarihte, gövde olarak bugünde olduğunu belirterek, demokratik rejimlerin İslam toplumlarında yerleşememesinin büyük bir açmaz olduğunu söyledi. İslam toplumlarının kendini eleştirmesi ve güncellemesi gerektiğine değinen Özafşar, Diyanet’in internet sitesindeki yazısında özetle şunları vurguladı:

"İslam dünyası toplumsal, ekonomik, yönetsel, iktisadi ve bilimsel bakımdan zamana geç kalmışlığının bedelini ödüyor. Bundan dolayı bir anlamda zihin olarak tarihte kalmanın, gövde olarak bugünde bulunmanın gerilimini yaşıyor ve bu alanlarda, bilhassa sosyopolitik alanlarda oluşan eksikleri telafi edemedikleri için küresel sistemin küresel baskısına açık hale geliyor. Durum böyle olunca iç barışı tesis edemiyor. İçeride güveni temin edemiyor ve çok ağır bedeller ödüyor. Onun içindir ki demokratik rejimlerin yerleşmiş olmaması, bireylerin irade, ifade ve vicdan özgürlüklerinin tam olarak teminat altına alınamamış olması, din özgürlüğünün ve din eğitiminin güncellenememiş olması İslam dünyası için çok ciddi bir açmazdır. Bu açıdan birtakım ideolojik yahut çıkarcı yaklaşımlar İslam dünyasını birbirine düşürüyor. Bugün bölgemizde cereyan eden hadiselere bakarak bütün bunların öncelikle kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. İslam dünyasındaki çatışmaların derininde yatan şey İslam toplumlarının kendisini güncelleyemeyişindendir."

'Hukuk düzeni kurulmalı'

"Bunda diğer medeniyet ve coğrafyaların da çok rolü var. Ama bunu sadece ötekinin kültürünü kötüleyerek, kabahatli bularak, İslam dünyasının kendi kusurlarını görmezden gelmek doğru değil. İslam dünyası özeleştiri yapmak zorunda, geleneksel müesseselerini yenilemeli. İslam dünyasında din eğitimi, modern şartlarda ve çağın gerektiği ölçüde yapılmak zorunda. İslam dünyası, yönetim alanında çağın gerektirdiği gereksinimleri dikkate alarak sosyopolitik güncellemeleri geliştirmeli. Ayrıca fakirlik sorununu aşmalı. Hepsinden önemlisi İslam dünyası, hukuk düzenini kurmak zorunda."