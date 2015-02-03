İslam karşıtlarının Avusturya'daki ilk yürüyüşünde Nazi selamı!

Almanya'da ortaya çıkan İslam karşıtı siyasi Pegida hareketi Avusturya'da da ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Pegida (BatAı'nın İslamileşmesine Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin Almanya'daki geçen haftalarda düzenlediği bazı yürüyüşlere 20 binden fazla kişi katılmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Viyana'daki yürüyüşe katılım birkaç yüz kişiyle sınırlı kaldı. Bazı Pegida taraftarlarının Nazi selamı verdiği görüldü.

Aynı zamanda düzenlenen Pegida karşıtı gösteride ise yaklaşık 5 bin kişi vardı.

Pegida hareketi, doğu Almanya'daki Dresden kentinde geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Hareketin Almanya ve Avusturya'daki liderleri Müslümanlara değil, Avrupa'nın İslamileşmesine karşı olduklarını savunuyor.

Hareketin Almanya'daki yürüyüşlerine, özellikle Fransa'da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından, katılım çok yüksek olmuştu.

Pegida daha önce Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Norveç'te de küçük çaplı gösteriler düzenlemişti.