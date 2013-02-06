İslam karşıtı yazara silahlı saldırı

Kopenhag'ın Frederiksberg semtinde Pelargonievej caddesinde 25 yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın silahlı saldırısına uğrayan İslam Eleştirmeni, Özgür Yayıncılar Derneği Başkanı Lars Hedegard'ın başına iki kez ateş edildiği bildirildi.

Polis, Hedegard'ın başına doğru açılan ilk ateşin isabet etmediğini ikinci el ateş edildiğinde ise silahın ateş almadığını belirterek, saldırganın hayvanat bahçesi içinden kaçtığını ve kaçarken bomba paketi bıraktığını bildirdi.

Hayvanat bahçesindeki bir açılış nedeniyle içinin çocuklu ailelerle dolu olduğunu bildiren polis, bombanın imha edileceğini belirterek insanları ve gazetecileri çevreden uzaklaştırdı. Yapılan araştırmada ise paketin boş çıktığı anlaşıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Saldırgan Lars Hedegaard'ın kapı zilini çalmış. Pencereden bakan Hedegaard, elinde paketli şahsı postacı sanarak kapıya açmış. O sırada saldırgan bir el ateş etmiş ancak isabet ettirememiş. İkinci el ateş ettiğinde ise silah ateş almayınca paniğe kapılmış, Hedegaard ile saldırgan arasında boğuşma başlamış. Saldırgan baş edemeyince Azelaavej ve Söndarmarken caddesine doğru kaçmış" denildi.

Hayvanat bahçesindeki görgü tanıkları iki kişinin tel örgüleri aşarak hayvanat bahçesi içinden kaçtıklarını söyledi. Görgü tanıkları olayın hemen ardından çok sayıda polisin Lars Hedegaard'ın evine geldiğini ve polis aracı içinde ifadesini aldıklarını söylediler. Polisten saat 15.57'de yapılan açıklamada, hedefin Lars Hedegaard olduğu doğrulandı ve saldırı ile ilgili olarak 25 yaşlarında 1,75 - 1,80 boylarında Pakistanlı bir şahsın arandığı bildirildi. Başbakan Helle Töherning Schmidt olayın ardından hemen bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve "Saldırı Lars Hedegaard'ın ifade özgürlüğünü kullanmasından dolayı yapılmıştır. Saldırıyı sert bir dille kınıyorum. Polis olayla ilgili olarak çalışmalarını yürütmektedir. Saldırganın yakalanacağını umuyorum" dedi.

Lars Hedegaard, Danimarka'da İslam dini ve Müslümanlara en çok karşı olan kişi. Lars Hedegaard ilk kez 2009 yılında yaptığı "İslam dini, ideoloji açısından Nazizm ve Kominizm ile eşittir" sözleri açıklamaları ile Danimarka ve dışındaki Müslümanların tepkisini çekmiş tehditler almaya başlamıştı. Lars Hedegaard daha sonra Müslümanların kendi kızlarına, yeğenlerine tecavüz ettiklerini öne sürmüş, hakkında açılan davada, şehir mahkemesi kendisini suçsuz bulmuş ancak daha sonra ağır ceza mahkemesi 5 bin kron para cezasına çarptırmıştı.