-İSLAM KARŞITI WILDERS'E BERAAT AMSTERDAM (A.A) - 23.06.2011 - Hollanda'da ırkçı tutum sergileyen ve Müslümanlara karşı ayrımcılığa teşvik suçlamalarıyla yargılanan aşırı sağcı lider Geert Wilders beraat etti. Amsterdam'da görülen mahkemede, İslam ve yabancı karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Geert Wilders'in serbest bırakılmasına karar verildi. Avukatlar, Wilders'in çektiği "Fitne" adlı kısa filmin Amerikan internet sunucuları üzerinden yayımlandığını söylemişlerdi. Geert Wilders, bir yıla kadar hapis ya da 7600 avro para cezası istemiyle yargılanıyordu.