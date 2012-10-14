İslam karşıtı söylemlere yılda 40 milyon dolar

Michigan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Juan Cole, sağcı grupların Amerika'da İslam korkusunu yaygınlaştırmak için ciddi çabalar harcadıklarını söyledi.

Özellikle orta-batı eyaletlerindeki küçük kasabalarda yaşayan Müslümanların potansiyel katiller oldukları yalanına inanıldığını ifade eden Cole, İslam karşıtı söylemlerin yayılması için uğraşan topluluklara yılda 40 milyon dolar aktarıldığını ifade etti.

11 Eylül saldırılarının Amerikalılar üzerinde büyük bir etki yarattığını vurgulayan Cole, İslam'ın gerçekten ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak yerine oluşturulan 'İslamcı terörist' algısıyla yetinildiğini söyledi. Cole, "Ama bunlardan daha önemlisi önce Amerikalıları İslam'la korkutan daha sonra da onları İslam'dan korumayı vaat eden siyasi çıkar elde eden sınıfın etkisi." dedi. Cole, Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı kesimlerin bunlar arasında olduğunu öne sürdü.

Amerika'da Müslümanlara karşı en sert tavrın Envanjeliklerden geldiğini ifade eden Cole, "Bunun, Afrika'da misyonerlik faaliyetleri yaparken rakip olarak 'Müslüman misyonerler' ile karşı karşıya gelmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.