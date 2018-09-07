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Dünya

İslam Kalkınma Bankası'ndan Mısır'a 1 milyar dolarlık kredi

Kredinin geri ödeme süresi ve şartlarına ilişkin açıklama yapılmadı

07 Eylül 2018 01:34

Mısır, İslam Kalkınma Bankası'na bağlı Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu'yla (ITFC) 1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Mısır Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Sahar Nasr ile ITFC İcra Müdürü Hani Sünbül tarafından imzalandı.

Anlaşmayla sağlanan finansmanın 67 milyon vatandaşın temel ihtiyaç maddeleri için kullanılacağını belirten Bakan Nasr, İslam Kalkınma Bankası'yla işbirliğini artırmak istediklerini dile getirdi.

ITFC İcra Müdürü Sünbül ise 2008'deki kuruluşundan bu yana Mısır'a 7 milyar dolar finansman sağladıklarını ve söz konusu desteğin büyük bölümünün akaryakıt temini için kullanıldığını kaydetti.

Kredinin geri ödeme süresi ve şartlarına ilişkin açıklama yapılmadı.

 

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