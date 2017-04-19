İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'a ortak olmak istiyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'dan pay almak istediğini söyledi.

Karadağ, Reuters'a yaptığı açıklamada, müzakereleri bu yılın sonunda bitirmek istediklerini, ardından da halka arza odaklanmayı amaçladıklarını belirtti.

İslam Kalkınma Bankası'nın işbirliği ve kaynak mobilizasyonu direktörü olan Abdulhakim Elwaer ise Reuters'a Borsa İstanbul'dan en az yüzde 10 pay almak istediklerini aktardı.

Elwaer, Türkiye'de İslami finansı geliştirme çabaları çerçevesinde 2-3 ay içinde müzakereleri sona erdirmek istediklerini vurguladı.

İki kurumun Kasım ayında bir işbirliği anlaşması imzaladığna dikkati çeken Elwaer, payın zamanı ve boyutu hakkında hala görüştüklerini söyledi.

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye için 1977'den beri üçte biri son iki yıl içinde olmak üzere 10 milyar dolar'ın üzerinde finansman onayladı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, gazetecilere yaptığı basın açıklamasında ise birkaç kez ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul'un halka arzının artık önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

2015 yılında, bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi planlanan halka arzın düşük değerlemeler yüzünden ertelendiği belirtilmişti.

Geçen yıl ise 2017'de Borsa İstanbul'un yüzde 40 hissesinin satılmasının planlandığı aktarılmıştı.

2013 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul Altın Borsası'nın tüzel kişilikleri son bularak bu kurumlar Borsa İstanbul'un çatısı altında birleşmişti.

2015 yılında ise Borsa İstanbul ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla EBRD, Borsa İstanbul'da yüzde 10 oranında pay sahibi oldu.