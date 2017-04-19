İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'a ortak olmak istiyor

İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'a ortak olmak istediğini açıkladı. Türkiye'nin küresel İslami finans merkezi haline gelmesine yardımcı olmak istediklerini aktaran İslam Kalkınma Bankası'ndan Abdulhakim Elwaer'in bu açıklamasına ilişkin olarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da buna sıcak baktıklarını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un en az yüzde 10 hissesini satın almayı hedeflediğini söylerken, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ bu oranın yüksek olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan İslam Kalkınma Bankası İşbirliği ve Kaynak Mobilizasyonu Direktörü Abdulhakim Elwaer, Borsa İstanbul hisseleri için yürütülen müzakerelerin 2-3 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Bloomberg'teki habere göre ise Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ise planları doğrularken, bankanın payının daha düşük olacağını, yüzde 10'un yüksek bir oran olduğunu kaydetti.

Karadağ: İslam Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz

"İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" diyen Karadağ ancak, "İslami Kalkınma Bankası'nın payı daha düşük olacak, yüzde 10 yüksek bir oran" şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin İslami finansı büyütme planları kapsamında kilit bir pazar olduğunu söyleyen Elwaer, "Bu sadece anlaşmalardan biri, büyük resimde İslami Kalkınma Bankası'nın Türkiye'yle işbirliği var. Türkiye'nin küresel İslami finans merkezi haline gelmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Borsa İstanbul'un ödenmiş sermayesi 423 milyon lira seviyesinde bulunuyor.