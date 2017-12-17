"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı iyi ama neden Kudüs değil de Doğu Kudüs?"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Komitesi üyesi ve eski Enformasyon Bakanı Mustafa Barguti ABD'nin Kudüs kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İstanbulda olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin Doğu Kudüs'ün Filistin için başkent olarak tanıma kararını olumlu bulduklarını ifade eden Barguti, "Ancak İsrail’le ilişkilerini kesme kararı almalarını beklerdim. Ayrıca, Filistin’in başkenti olarak neden Doğu Kudüs dediler? Neden Trump’ın açıklamasındaki gibi Kudüs demediler?" dedi.

Türkiye’nin Filistin konusunda pozisyonunun kararlı ve olumlu olduğunu belirten Barguti, "Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilişkileri kesmek konusunda verdiği sözü tutar ve diğerlerine de örnek olur"diye konuştu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Komitesi üyesi Barguti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasının zaten ölü olan Oslo Anlaşması konusunda Filistinliler için alarm olduğunu söyledi. Barguti, ‘Sözde barış anlaşması’ olarak tanımladığı Oslo’nun iptal edilmesi konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre Filistin Merkez Konseyi’nin toplanması için çağrı yapıldığını belirten Filistinli siyasetçi, zamanında Oslo Anlaşması’nı kabul eden bu konseyin önemli olduğunu, Hamas ve İslami Cihat örgütlerinin de katılmasını beklediklerini söyledi. Konsey, ancak diğer fraksiyonların onayıyla toplanabiliyor. Aynı zamanda Filistin Ulusal İnisiyatifi Genel Sekreteri olan Dr. Barguti, Oslo Anlaşması’nın iptal edilmesi gerektiği görüşünde. “Bu sayede zincirlerimizden kurtuluruz” diyen Barguti’nin mesajları şöyle:

Güvenlik koordinasyonu

“Oslo Anlaşması sadece Filistinlilere kısıtlama getiriyor, ancak İsrail anlaşmanın tüm gerekliliklerini ihlal ediyor. Anlaşmaya göre Filistinlilerin kontrolünde bir bölgenin olması, buraya İsrail ordusunun girmemesi gerekiyordu, ama ihlal ettiler. Anlaşmayı iptal etmenin İsrail açısından en önemli sonucu Filistin ve İsrail arasındaki güvenlik koordinasyon mekanizmasının son bulması olacak. Filistinliler açısından ise kontrol noktalarından VIP geçiş hakkı olan siyasetçiler, bakanlar bu haklarını kullanamayıp, sıradan vatandaşlar gibi muamele görecekler. Bence olması gereken zaten buydu. Oslo Anlaşması’nın unsurları hiçbir zaman hayat bulmadı.

BM kuruluşları

Yarın Filistin liderliği, yönetim komitesi ve diğer partilerin liderleri toplanacak, muhtemelen ABD’nin artık (görüşmelerde) aracı olmayacağını açıklayacağız. Daha önce ABD’nin katılmamıza karşı çıktığı diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, örneğin Dünya Sağlık Örgütü, Gıda Örgütü gibi üyelik için başvuru kararı almayı planlıyoruz. 15 yıldan uzun süredir Filistinlilerin sadece müzakerelere dayalı olan stratejisinin değişmesi gerektiğini savunuyorum.

5 ayaklı plan

Bizimle İsrail arasındaki güç dengesini değiştirecek beş ayaklı bir plana odaklanmayı öneriyoruz. Öncelikle barışçıl, popüler direnme hareketleri devam etmeli. İsrail’e yatırım boykot edilmeli, İsrail ürünlerine ambargo uygulanmalı. Bir an önce Filistin’in birliği sağlanıp, birleşmiş bir Filistin liderliği oluşturulmalı. Filistinlilerin topraklarında kalmaları sağlanmalı, Siyonist projeye karşılık olarak topraklarını terk etmelerinin önüne geçilmeli. Birinci intifada da olanları yeniden yaratıp, İsrail’e işgalinin bedelini göstermeliyiz. Topraklarımızı, işçilerimizi, doğal kaynaklarımızı istismar ediyorlar, su kaynaklarımızın yüzde 86’sını alıyorlar.”

"Türkiye'nin pozisyonu kararlı ve olumlu"

Barguti, “İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararı iyi bir karardı. Ancak İsrail’le ilişkilerini kesme kararı almalarını beklerdim. Ayrıca, Filistin’in başkenti olarak neden Doğu Kudüs dediler? Neden Trump’ın açıklamasındaki gibi Kudüs demediler? Türkiye’nin Filistin konusunda pozisyonu kararlı ve olumlu. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilişkileri kesmek konusunda verdiği sözü tutar ve diğerlerine de örnek olur” dedi.

Bilgi notu

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının ardından İsrail’in hava saldırıları ve göstericilere müdahalesi sonucu şu ana kadar 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ayrım Duvarı’nın diğer tarafında kalan Anata beldesinde gösteri yapanlara müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli Basil İbrahim için dün beldede cenaze töreni düzenlendi.

"Cenazeler defnedildi"

İsrail askerlerinin Anata, Ramallah ve Gazze’de göstericilere müdahalesinde hayatını kaybeden 3 Filistinli için dün geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi. Basil İbrahim’in cenazesi dün Anata beldesindeki Ulu Cami’den kaldırıldı. İbrahim’in cenaze törenine Filistinli El Fetih’in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları mensupları da katıldı. Ramallah’ta düzenlenen gösterilerde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülen Muhammed Akıl için de dün memleketi El-Halil’de cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan önceki gün Gazze sınırında öldürülen Filistinli İbrahim Ebu Süreyya’nın cenazesi de dün defnedildi. Süreyya, 2008 yılında İsrail’in Gazze Şeridi’ne operasyonunda iki bacağını kaybetmişti.

Protestolarda Türk bayraklı Filistinli genç

Ramallah’ta dün devam eden protestolarda sırtına Türk bayrağı saran bir genç dikkat çekti. 16 yaşındaki Zain, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinden dolayı Türk bayrağı taşıdığını söylüyor. Trump’ın kararını protesto etmek için beş gündür burada protesto yaptıklarını anlatan Zain ve 15 yaşındaki arkadaşı Abed, İsrailli güvenlik güçlerinin kontrol noktasına doğru taş atıp, lastik yakarak eylem yapıyor. Zain, ailesinin Macar asıllı olduğunu, ailesinin Türkiye’ye derin bir sevgi beslediğini, Türk bayrağını da sık sık Türkiye’ye giden babasından aldığını söylüyor.