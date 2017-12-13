İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI OLAĞAN ÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi, dışişleri bakanları oturumu ile başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, “Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz\" dedi.

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- Çavuşoğlu\'nun konuşması

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