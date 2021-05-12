İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı

Türkiye'nin girişimiyle dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığı kınanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kudüs ve Filistin’de meydana gelen İsrail saldırganlığı konusunda İİT Temsilciler Komitesi toplantısı Türkiye’nin girişimiyle dün Cidde’de toplandı. Toplantıda İsrail’in saldırganlığı kınandı, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi. Uluslararası toplum harekete geçmeye davet edilerek, İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararların geçersiz olduğu ilan edildi.

"Türkiye'nin sunduğu üç öneride mutabık kalındı"

Ayrıca, toplantıda Türkiye'nin sunduğu, üç öneride mutabık kalındı. Buna göre; İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi’nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırıldı. BM Genel Kurulu’nda acil bir oturum yapılması çağrısı yapıldı. Filistin’e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM’deki İİT grubu harekete geçmeye çağrıldı.