İslam İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri: İhvan, IŞİD'den daha tehlikeli

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Müslüman Kadeşler'in (İhvan) radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'den daha tehlikeli olduğunu iddia etti.

Şarku’l Avsat'a konuşan Useymin, "İhvan'ın topluma nüfuz etmesini durdurmak için mümkün olan tüm yollarla mücadele edilmesi gerektiğini" belirtti ve "örgütün eylemleriyle mücadele ve ifşa edilmesi için uzun vadeli bir strateji geliştirme" çağrısında bulundu.

Useymin, İhvan’ın "suç eylemlerini hayata geçirmek için takiye ilkeleriyle hareket ettiğini" iddia etti.