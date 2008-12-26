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İslam hukukunda reform sinyali!

Eski İran Cumhurbaşkanı ve Ulemalar Meclisi Başkanı Rafsancani, kadınların 14 yüzyıldır miras haklarının çiğnendiğini söyledi.

26 Aralık 2008 02:00

Eski İran Cumhurbaşkanı ve ‘Ulemalar Meclisi Başkanı' Ayetullah Haşimi Rafsancani, kadınların 14 yüzyıldır miras haklarının çiğnendiğini söyledi.

Tahran Üniversitesi'nde ‘Çağdaş Devirde İçtihad' konulu toplantıda din adamları ve dini eğitim veren yüksek okulların öğrencilerine hitap eden Rafsancani, Şia mezhebinde ictihad (İlahiyat ilminde ruhani şahısların yüksek dini dereceyi ‘mücdehidliği’ kazanması) ve fıkıh konularının çağdaş devrin gerçeklerine uygunlaştırılmasının zamanının geldiğini belirtti.

Rafsancani, ilimlerin geliştiğini vurgulayarak, bir din adamının bütün bilimsel alanlarda yeterli bilgiye sahip olmasının mümkün olmadığını bildirdi.

‘1000 yıl önceki rivayetlerle mümkün değil...’

Fıkıh konusunda uzmanlaşmanın zorunlu olduğunu anlatan Haşimi Rafsancani, şöyle dedi:
“O devirde uzay araştırmaları, yer altında binlerce derinlikteki kazılar gündemde değildi. Bugün toplumu 1000 yıl önceki rivayetlerle idare etmek mümkün değil. Düşünüyorum ki fıkıh ilmi ihtisaslaştırılmalı, her din adamı yalnızca bir ilim alanında ihtisas yapmalı ve yüksek seviyeli din adamları derinden öğrendikleri alanlarda konuşmalıdır.”

Rafsancani, yürürlükteki fıkıh esaslarına göre, kadınların 14 yüzyıldır bu yana haklarının çiğnendiğini belirtirken "Bir düşünün, belli bir fetvaya göre 14 yüzyıldır kadınların kendi eşlerinden miras almaları hakkı çiğneniyor, onlar eşlerinden miras alamayabiliyorlar. Buna benzer fetvalar çoktur” diye konuştu.
Rafsancani, fıkıhta her şeyden önce akla dayanmayı ve üstünlük vermeyi zorunlu gördüğünü sözlerine ekledi. (DHA)

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