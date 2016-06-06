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Dünya
Deutsche Welle

İslam dünyası Ramazan'ı karşıladı

Yaklaşık bir buçuk milyar insanı kapsayan İslam dünyası, huzur ve barış ayı olması hedeflenen Ramazan'ı karşıladı.

06 Haziran 2016 23:38


Dünya üzerinde yaklaşık bir buçuk milyar Müslüman Ramazan'a merhaba dedi. Müslümanlar için kutsal olan Ramazan'da, bir ay boyunca gün doğumundan gün batımına dek tutulacak olan oruçla beden ve ruhun arınması hedefleniyor. Öte yandan Ramazan ayının barış ve huzur ayı olması gerektiğine dair dini ifadeler bulunsa da Yemen'den Suriye'ye, Irak'tan Libya'ya kadar pek çok İslam ülkesine şiddet hakim. Bu ülkelerde uzun yıllardır süregelen çatışmalar, yapılan tüm çağrılara rağmen devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de mesajında, Ramazan ayının bütün Müslümanlara barış ve bereket getirmesini temenni etti. Steinmeier ayrıca, Ramazan'ın İslam dünyasındaki çok sayıda kriz ve çatışma ortamına umut, barış, saygı ve hoşgörü getirmesini diledi.

Kardinal Marx'dan Müslümanlara destek

Almanya Piskopos Konferansı Başkanı Kardinal Reinhard Marx da, Katolik Kilisesi'nin tüm insanların dini özgürlüğünden yana olduğunu belirtti. Marx, Ramazan mesajında inanç özgürlüğünün kaynağının insan onuru olduğunu ifade ederek, Katolik Kilisesi'nin, Almanya'daki Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik popülist çabalara karşı olduğunu dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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