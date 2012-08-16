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Dünya

İslam dünyası Esed'e sırtını döndü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT), Suriye'nin üyeliğini askıya aldı

16 Ağustos 2012 12:41

Mekke'de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, yapılan tüm girişimlere rağmen ülkesindeki şiddete son vermeyen Suriye'nin üyeliğini askıya aldı.
 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT), Suriye'nin üyeliğini askıya aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Olağanüstü Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde toplandı.

56 müslüman ülkenin katıldığı zirvede, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasına karar verildi.

Karara gerekçe olarak ise Suriye'de Esed yönetiminin halka yönelik şiddet kulllanması gösterildi.


İran'a rağmen


İran, zirve öncesi Suriye’nin üyeliğinin iptaline karşı olduğunu belirtmişti. Kararın, Tahran'ın tepkisine rağmen alınması dikkat çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi biraraya gelen dışişleri bakanları, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması konusunda uzlaşma sağlamıştı.


Gül: Çabalara silahla karşılık verildi


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de zirvede yaptığı konuşmada, Suriye'nin İTT üyeliğinin askıya alması gerektiğini belirtmişti.

Gül konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

''Tüm bunlara maruz kalmamak için, Suriye'de dönüşümün kontrollü ve barışçıl yöntemlerle gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Ama Baas rejimi bu çabalara silahla karşılık verdi. Bundan sonra en öncelikli yapılması gereken Esad sonrası rejime geçişin süratle gerçekleşmesi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliğinin askıya alınması gerekir. Bu mevcut savaş da uzun sürerse Suriye'deki ayrılık ve karışıklık, kan ve intikam duygularını onarılmaz bir noktaya getirir.''

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