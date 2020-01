'İslam dünyası El Kaide’yi ortadan kaldırmalıdır'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kenya ve Pakistan'daki El Kaide saldırılarıyla ilgili olarak, "Bunlar tamamen İslam dışı şeylerdir. Bu kitlesel cinayetlerle İslam'ı lekelemek isteyen örgütleri ortadan kaldırmak İslam dünyasındaki bütün bilim, din ve siyaset adamlarının görevidir" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser ve Özgür Arslan’ın haberine göre, Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla hazırlanan 'Camii-Kadın ve Aile' konulu programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, son haftalarda dünyanın dört bir yanında artan El Kaide ve bağlı örgütlerinin şiddetine değinerek, “Bunlar tamamen İslam dışı, İslam'ın reddettiği şeylerdir. Bu kitlesel cinayetlerle İslam'ı lekelemek isteyen bütün şahısları, örgütleri kınamak, bunu ortadan kaldırmak, İslam dünyasındaki bütün bilim adamlarının, din adamlarının, din kurumlarının, bütün siyaset adamlarının yapması gereken önemli hususlardan bir tanesidir” dedi.

Demokratikleşme lütuf değildir

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla hazırlanan programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Görmez, “Demokratikleşme Paketi'nde farklı inançların özgürlükleri söz konusu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir” diye sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Biz inanç ve din özgürlükleri noktasında alınan bütün kararları, atılan bütün adımları hem bu topraklarda yaşayan bir birey ve mümin olarak, hem de Diyanet İşleri Başkanı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı camiası olarak büyük mutluluk duyarız. Gerçekten bu topraklarda inancı, dini ne olursa olsun, farklı inançları, farklı düşünceleri, farklı kültürleri birlikte barış içerisinde yaşatacak her türlü adım bilhassa inanç özgürlükleri ve din özgürlükleriyle ilgili bütün iyileştirmeler bizi sadece memnun eder. Kaldı ki bunların hiçbirisi lütuf değildir. Çünkü bu özgürlükler yaratıcımızın doğuştan bütün insanlara verdiği haklardır. Bunun altını çizmek istiyorum. İkinci bir husus belki daha ileri adımların da atılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özerk bir kuruluş olmasından, diğer bütün inançların, bütün düşüncelerin, kendilerine özgürce yapılandırmaları, kendi ibadetlerini özgürce yapabilmeleri, kendi din eğitimlerini özgürce verebilmeleriyle ilgili ilkeler, prensipler aynı zamanda bizim kültürümüzün, bizim tarihimizin, bizim medeniyetimizin öngördüğü ilkelerdir, prensiplerdir. Dolayısıyla bu iyileştirmeler devam etmelidir.”

‘Tamamen İslam dışı’

Kenya'da meydana gelen saldırıya ilişkin soru üzerine ise Görmez, "Her iki üzücü hadiseden sonra hem Kenya, hem de Pakistan 'daki hadiselerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4 dilden bir açıklamamız oldu. Bütün İslâm dünyasında farklı din mensuplarına yönelik her türlü eylemin İslam’dan, İslam’ın kaynaklarından herhangi bir referans alması mümkün değildir. Bunlar tamamen İslam dışı, İslam'ın reddettiği, İslam'ın hiçbir zaman kabul etmediği şeylerdir. Doğrusu bu kitlesel cinayetlerle İslam’ı lekelemek isteyen, bütün şahısları, bütün örgütleri kınamak bunu ortadan kaldırmak İslam dünyasındaki bütün bilim adamlarının, din adamlarının, din kurumlarının, bütün siyaset adamlarının yapması gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Ben bilhassa İslam dünyasındaki bütün ilim adamlarının bir araya gelerek İslam dünyasında önce birbirimize karşı başlayan şiddetin, daha sonra Müslüman olmayanlara yönelmesi üzerinde durması ve bunu engellemesi her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.