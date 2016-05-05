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Dünya
Deutsche Welle

İslam Almanya'nın parçası mı?

„Bild“ gazetesinin yaptırdığı güncel bir anketin sonuçlarına göre Almanların çoğu İslam’ın Almanya’nın bir parçası olmadığı görüşünde.

05 Mayıs 2016 21:25


Aynı anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 61‘i „İslam dini Almanya’nın bir parçası değildir“ derken, İslam’ı Almanya’nın parçası olarak görenlerin oranı yüzde 22. Bu sonuç halk arasında İslam dinine mesafeli yaklaşanların sayısında önemli bir artışı gösterdiğine dikkat çekiliyor. 2015 yılında düzenlenen ankette İslam’ın Almanya’ya ait olmadığı görüşünde olanların oranı yüzde 47, karşı görüştekilerin oranı ise yüzde 37 idi. „Bild“ gazetesinin siparişi ile Insa-Enstitüsü bu kez düzenlediği ankette toplam 2 bin 54 kişiye soru yöneltti.

Wulff: „İslam Almanya’nın bir parçasıdır“

Almanya’nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, „İslam Almanya’nın bir parçasıdır“ ifadesini kullanmıştı. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) geçen hafta sonu düzenlediği parti kongresinde „İslam Almanya’nın bir parçası değildir“ ifadesini parti programına aldı. İktidardaki Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Neue Osnabrücker Zeitung adlı gazeteye verdiği demeçte, „İslam Almanya’nın bir parçası değildir ama Müslümanların Almanya’ya ait olduğu açıktır“ dedi.

Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıklar

„Bild“ gazetesinin anketinde Almanya’nın doğusu ile batısı arasında da farklılıklar dikkat çekiyor. "İslam Almanya’nın bir parçası değildir" görüşünü doğuda savunanların oranı yüzde 65,7. Karşı görüşte olanların oranı ise yüzde 16. Batıda Müslümanların ülkenin bir parçası olduğu görüşünde olanların oranı yüzde 51 iken, doğuda bu oran yüzde 43’te kalıyor.

İslam Almanya'nın bir parçasıdır“ ifadesini reddedenler arasında en büyük oranlar sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) ile (91,8) Hür Demokrat Parti (FDP) yandaşları (81,4) arasında saptanıyor. Yeşiller Partisi seçmenleri arasında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğu görüşünü savununların oranı ise yüzde 42'yi gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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