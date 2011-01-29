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Dünya

İSLAM ALİMİNDEN MÜBAREK'E ÇAĞRI KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 19:20

-İSLAM ALİMİNDEN MÜBAREK'E ÇAĞRI KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da iktidardaki Ulusal Demokrat Partinin üst düzey yetkilisi Ahmed İzz, istifa etti. İzz, protestocuların hedef aldığı isimler arasında bulunuyordu. Öte yandan, İslam alimi Şeyh Yusuf el Kerdavi, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, görevden ayrılması çağrısında bulundu. Mısır kökenli Katarlı Kerdavi, El Cezire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, sadece Mübarek'in görevini bırakması durumunda Mısır'daki krizin aşılabileceğini belirtti. Kerdavi, halkın "barışçı isyanına" devam etmesi çağrısında da bulundu.

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