İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.