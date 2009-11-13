Islak imzalı belgeyi TÜBİTAK incelesin

Albay Dursun Çiçek’in, altında ‘ıslak imzası’ bulunduğu iddia edilen ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ belgesi için “TÜBİTAK, ODTÜ ve yurtdışında incelensin” talebinde bulunduğu ortaya çıktı.



Avukatı, Çiçek’in, ‘Ergenekon örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini yıkmak için plan yapmak, belge hazırlamak ve bulundurmak’tan tutuklandığını söyledi.



“İrticayla Mücadele Eylem Planı” belgesinin orijinalinde ıslak imzası olduğu iddia edilen Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek’in avukatı Mustafa Çevik, müvekkilinin, “Ergenekon örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini yıkmak için plan yapmak, belge hazırlamak ve bulundurmak” gerekçeleriyle tutuklandığını söyledi.

İmza benim değil



Çevik, yaptığı açıklamada, müvekkiline savcılık ve mahkemedeki sorgusunda, belgedeki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulduğunu, Çiçek’in de “İmza bana ait değil. Belgenin TÜBİTAK ve ODTÜ ile yurt dışı referans laboratuvarlarında incelenmesini talep ediyorum” dediğini söyledi. Çevik, Albay Çiçek’in, belgeyle ilgili, ‘siyah mürekkep kullanıldığı intibası veren fotokopi bir belge olduğunu’ söylediğini de belirtti.



Hakkımızı arayacağız



Bugüne kadar 16 hukuk davası açtıklarını, 3 de suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Çevik, bundan sonra da yasal haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Çevik, “Ergenekon’’ soruşturmasını yürüten 4 savcıyı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na şikâyet ettiklerini ve müfettişlerin inceleme yaptığını belirterek, “Müvekkilimin sorgusunun şikâyet ettiği savcılarca yapılması da ayrı bir hukuki şikâyet konusudur’’ dedi.