'Islak imzalı belge'de parmak izi araması

T24 - Genelkurmay ile hükümet arasında gerilime neden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" başlıklı belgede ve bu belgenin orjinali ile birlikte Savcılığa gönderilen ihbar mektubu üzerinde yeni incelemeler yapılacak. Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in avukatı ve kızı olan İram Çiçek konuyla ilgili olarak kendilerinin parmak iziyle ilgili taleplerinin daha öncede olduğunu belirtti. Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın talepleri üzerine Jandarma Kriminal Laboratuvarları'nda inceleme yapılması sürecini başlattığını söyleyen Çiçek, "4 sayfalık belge 9 ay sonra hakkettiği şekilde incelenecek" dedi.



Belgenin altında imzası olduğu yönünde Adli Tıp ve Jandarma Kriminal laboratuvarlarının iki ayrı rapor düzenlediği Albay Dursun Çiçek’in kızı ve avukatı İrem Çiçek yaptığı açıklamada, 4 sayfalık belgenin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen sonunda “hak ettiği şekilde” inceleneceğini savundu. Çiçek, şunları kaydetti:



“Biz 9 aylık bu süreçte ıslak imzalı olduğu iddia edilen belge üzerinde başta parmak izi incelemesi olmak üzere, belgenin Genelkurmay Başkanlığı’nın yazışma usullerine uygun olup olmadığı, mekanik veya elektronik aletler vasıtası ile taklit edilip edilmediği, kopyalama ve taklit teknikleri ve imkanları karşısında, sahte ıslak imza üretmenin kolaylığı, imzanın sade ve yalın olduğundan taklidi kolay, tersimi basit ve tek hareketli bir imza oluşunun değerlendirilmesi, kağıt ve imza üzerinde eskitme yapılıp yapılmadığı, imzanın atılmış olabileceği tarih tespiti, belgenin yazımında kullanılan kağıdın, yazıcı ve imza mürekkeplerinin Genelkurmay Başkanlığı birimlerinde kullanılan ürünlerle uyum durumu konularında hem Adli Savcılık'tan hem de Askeri Savcılık'tan talepte bulunmuştuk.



Askeri savcılık karar verdi



G.Kurmay Askeri Savcılığı, talebimiz üzerine Jandarma Kriminal Laboratuvarları'nda inceleme yapılması sürecini başlatmıştır. Islak imza iddialı belge Jandarma Kriminal Laboratuvarları'nda talebimiz doğrultusunda incelenecektir. İstanbul Savcılığı’na bir ihbar mektubu ile gönderildiği iddia edilen mektup, zarfı ve ıslak imza iddialı belge üzerinde faili meçhul şahıs hakkında da parmak izi başta olmak üzere diğer organik izlerin incelenmesi de bu süreçte yapılacaklar arasındadır.”