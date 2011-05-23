'Islak imza'da gizli tanık dinlenecek

T24 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili yargılanan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 18. duruşması başladı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek ile Mehmet Deniz Yıldırım ve avukat Serdar Öztürk katıldı.



Tutuksuz sanıklar Ufuk Akkaya, İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, gizli tanık ''Efe''nin kendisine tahsis edilen odada mahkeme üye hakimlerinden Hüsnü Çalmuk ile hazır olduğunu belirterek, tanık Abdullah Kaya'nın dışarı çıkmasını istedi.



Çalmuk, gizli tanığın bir beyanı olduğunu ifade ederek ''Kendi sesiyle konuşmak istiyor'' dedi. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan gizli tanık ''Efe'', kendi sesiyle ''Mümkünse salondaki herkesin karşısında ifade vermek istiyorum. Kimliğim ortaya çıkmazsa'' şeklinde konuştu.



Başkan Köksal Şengün ise duruşma salonunun boşaltılmasının sadece izleyiciler ve sanıkların dışarı çıkarılması ile mümkün olabileceğini ifade ederek, avukatların duruşma salonundan çıkarılmayacağını, bu durumda yine de heyet karşısında ifade vermek isteyip istemediğini sordu.



Tanığın bu şartlarda da ifade vermek istediğini söylemesi üzerine görüşü sorulan Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tanığın kimliğinin deşifre edilme riski olduğunu belirterek, takdirin yine de mahkemeye ait olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, bu konuda karar vermek amacıyla duruşmaya ara verdi.





