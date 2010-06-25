Islak imza ve Cihaner dosyaları birleştirildi

T24- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin “Birleştirilmesine gerek yok” diye görüş bildirmesine karşın Dursun Çiçek ile Başsavcı İlhan Cihaner dosyalarını birleştirdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasıyla, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de sanıkları arasında bulunduğu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının birleşmesine oy çokluğuyla olur verdi.

Birleştirme kararı oy çokluğuyla alınırken, başkan muhalefet şerhi koydu.

Cihaner dosyası yetki uyuşmazlığının giderilmesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek.