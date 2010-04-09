'Islak imza' uzmanlarına takipsizlik

T24 - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' başlıklı belgedeki ''ıslak imza''nın Albay Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu şeklinde rapor veren 7 adli tıp uzmanı hakkında ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Serdar Öztürk'ün başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi.





Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu alınan ''kovuşturmaya yer olmadığına'' ilişkin kararda, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Serdar Öztürk'ün ''Adli Tıp Kurumu tarafından belge üzerinde bulunan imzanın gerçek olduğuna dair düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığı ve raporun uzman olmayan kişilerce hazırlandığı'' yönünde iddiada bulunarak, Adli Tıp Kurumu'ndan 7 uzman hakkında soruşturma başlatılmasını istediği kaydedildi.





Kararda, adli tıp uzmanları Mehmet Akın, Bülent Üner, Lokman Başer, Gürol Berber, İsmail Çakır, Eyüp Kandemir ve Ahmet Bülent Özata'nın suç kastı ile hareket edip etmediklerinin tespiti yönünde soruşturma yapıldığı anlatılarak, ''Raporların tanziminde kesin ve tartışmasız bir sonucun değil, bilirkişi olarak adli tıp uzmanlarının ulaştıkları kanaati belirttiği sonucuna varıldığı'' ifade edildi.





Adli Tıp Kurumu uzmanlarının bilirkişilik konusunda verdiği kararların kesin ve bağlayıcı nitelikte olmadığı belirtilen kararda, raporun doğruluğu konusunda şüphe duyulması durumunda soruşturmayı yürüten makam ya da mahkeme tarafından başka bir bilirkişi raporu ile şüphenin giderilebilmesinin mümkün olduğu bildirildi.





Kararda, şüphelilerin suç kastı ile hareket ettiklerine dair soyut iddia dışında kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı kaydedilerek, şüpheliler hakkında ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma sonunda ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kanaatine varıldığı belirtildi.