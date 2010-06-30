Islak imza davasında reddi hakim talebi reddedildi

T24- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Albay Dursun Çiçek'in de yargılandığı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasındaki ''reddi hakim'' talebini reddetti. ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarına ilişkin Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, ''reddi hakim'' talebini reddetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci heyeti, tutuklu sanık Serdar Öztürk'ün avukatı Hasan Gürbüz'ün duruşmada üye hakimler Sedat Sami Haşıloğlu, Hasan Hüseyin Özese ve Hüsnü Çalmuk'un reddine ilişkin talebini değerlendirdi.

Heyet, oy birliği ''reddi hakim'' istemini reddetti. Duruşmaya yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.