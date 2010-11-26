Islak imza belgesi getirene 100 bin lira ödül

T24 - Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, “İrticayla Mücadele Eylem Planı” diye adlandırılan belgeye ilişkin davanın 14. duruşması dün yapıldı. Duruşmaya “İrtica İle Mücadele Eylem Planı” belgesinde ıslak imzası olduğu iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek ve diğer tutuklu sanıklar da getirildi.



Çiçek’in çocuklarının hazırladığı siteden yapılan duyuruda da, davayla ilgili belge getirenlere 100 bin lira ödül verileceği belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün sanıkların taleplerinin alınmasına geçildiğini belirtti. İlk olarak Çiçek söz aldı. 7 aydır tutuklu bulunduğunu, 18 ay da hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirten Çiçek, “Bu süreçte 170 talepte bulunduk, sadece 12 tanesi kabul edildi” dedi.



Türkiye’de “Dursun Çiçek” adını taşıyan kişilerin ya izlendiğini ya da dinlendiğini belirten Çiçek şöyle devam etti: “Türkiye’de bir Dursun Çiçek avı başlatıldı. ”





‘Kimlikler korunacak’



Bu arada, Dursun Çiçek’in çocukları İrem ve Deniz Çiçek tarafından hazırlanan “dursuncicek.wordpress.com” adlı sitede yayımlanan duyuruda dava konusu belgenin hazırlanması, adliyeye gönderilmesi hakkında belge ve bilgi sunan kişilere 100 bin lira ödül verileceği belirtildi.



Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Babamız Çiçek’e atılan iftiranın ve hukuk cinayetinin faillerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, bu sahte planın hazırlanması, fotokopinin avukatın bürosuna konulması ve Beşiktaş Adliyesine gönderilmesi hakkında insanlık ve dürüstlük adına bilgi ve belge sunan şahıslara 100 bin TL ödül verilecektir. Bilgi ve belgeyi veren kişilerin kimliklerinin korunması birincil önceliğimiz olacaktır.”





