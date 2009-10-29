Islak imza atan makine Türkiye'de

CHP’nin yazılım mühendisi kökenli Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, gerçeğinden ayırt edilemeyen imzalar atan ABD malı robot kollu makinelerin Türkiye’ye iki tane satıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ihbar mektubunun ekinde ‘İrtica İle Mücadele Eylem Planı’ belgesinin aslının da yer aldığı, Adli Tıp Kurumu’nun belgenin Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığını “ıslak imzadan” tespit ettiği haberleri önce belgenin gerçek olup olmadığı tartışmasına neden oldu. Ardından ıslak imzanın Çiçek’e ait olup olmadığı tartışması başladı. ABD’de ıslak imza atılması için üretilen cihazların, tarayıcıdan geçirilen imzaları birebir taklit ederek ıslak imza atabildiği belirtildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, CHP’den de fiyatı bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen robot kollu bu cihazların en az 2 tanesinin Türkiye’ye satıldığı iddiası da geldi. Çiçek’in avukatı Mustafa Çevik, “12 Haziran’dan bugüne kadar geçen sürede, günümüzün teknolojik imkânları kullanılarak ıslak imzanın da taklit edilebileceği gerçeği göz ardı edilmiştir” diyerek tartışmayı daha da alevlendirdi. Taraf gazetesinin 12 Haziran’da kamuoyuna duyurduğu belgenin aslının aylar sonra ortaya çıkması olayı yeni bir boyuta taşıdı. Adli Tıp’ın, ıslak imzalı belgedeki imzanın Çiçek’e ait olduğunu saptamasının ardından “Islak imza sahte mi?” tartışması başladı.Islak imza cihazı
Çevik’in bu açıklamasının ardından, ABD’de ıslak imza atabilen robot kollu makinelerin bulunduğu, bu makinelerden tüm şahıs ve şirketlerin kolayca edinebileceği ortaya çıktı. Bin ile 15 bin dolar arasında satılan bu makinelerle ilgili bilgilere, “www.signaturemachine.com” ve www.realsig.com/atlanticII.htm
internet adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi. Grafologlar (yazıbilimciler) imza incelemesinde kullanılan mürekkep ve imzanın kuruma sürelerini de inceliyor, ancak çıkan bu son cihazlarla elin kalem üzerine yaymış olduğu kuvvet dahi hesaplanarak imza atılabiliyor. Sahteliği gözle ayırt edilmesi hemen hemen imkânsız olan bu imzalar için ‘plotter’ denilen robot kollar kullanılıyor. Doğrulatma imkânım olmadı ama bana gelen duyumlara göre Damilic firmasının Signacript Atlantic II modelinden en az 2 tanesi Türkiye’ye satılmış. Adli Tıp Kurumu güven veriyor, laboratuvar incelemesinin tarafsız yapıldığından emin olmuyorum.
Sınıra hâkim savcı gönderen siyasi irade, imza tespitinde de sonucu etkileyebilecek görevlendirmeyi veya denetimi yapabilir. İmzanın Çiçek’e ait olduğu konusunda ciddi endişelerim var.