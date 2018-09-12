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Islak elle dinamoya dokunan çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde ıslak elle elektrik kaçağı bulunan su dinamosuna dokununca akıma kapılan Muhammed Ay (14), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

12 Eylül 2018 16:46

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde ıslak elle elektrik kaçağı bulunan su dinamosuna dokununca akıma kapılan Muhammed Ay (14), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Akçakale’nin Gören kırsal Mahallesi\'nde meydana geldi. Islak elleriyle elektrik kaçağı bulunan su dinamosunu çalıştırmak isteyen Muhammed Ay akıma kapılarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Muhammed, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Muhammed Ay’ın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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