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İslahiye'de sahte dolara 5 gözaltı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bir otomobilde sahte 5 bin 900 dolar ele geçirildi

13 Aralık 2018 19:41

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bir otomobilde sahte 5 bin 900 dolar ele geçirildi. Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Boğaziçi Mahallesi\'nde 45 VG 184 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sahte 100\'lük banknotlar halinde hazırlanan 5 bin 900 dolar bulundu. Jandarma otomobilde bulunan Suriye uyruklu A.B., A.H.A. M.E., M.İ ve Ö.F.\'yi gözaltına aldı. Sahte paraya el koyan ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere ilçe komutanlığına götürdü.
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